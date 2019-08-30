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      Рада змінила порядок висвітлення своєї роботи і закрила сесію

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      Депутати змінили порядок висвітлення роботи Ради
      Депутати змінили порядок висвітлення роботи Ради / nv.ua

      Народні депутати ухвалили проект постанови про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України ІХ скликання №1006. Постанову підтримали 227 народних депутатів.

      Одразу ж після голосування спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що розгляд питань порядку денного парламенту завершено.

      Це варто знати: Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети

      Крім того, парламентарі затвердили план роботи другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

      Дякую вам усім за плідну роботу. Чергова друга сесія Верховної Ради України розпочне свою роботу у вівторок, 3 серпня. Першу сесію Верховної Ради ІХ скликання оголошую закритою,
      – заявив Разумков. 

      Вже традиційно завершувалася робота парламентської сесії під Гімн України.

      Календарний план засідання 2 сесії ВРУ 9 скликання
      Календарний план другої сесії Ради 9 скликання / фото: РБК-Україна

      перший день роботи нової ради, найважливіше:
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Відкриття Верховної Ради Дмитро Разумков Законодавство
      Джерело: 24 канал
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