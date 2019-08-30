Рада змінила порядок висвітлення своєї роботи і закрила сесію
Народні депутати ухвалили проект постанови про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України ІХ скликання №1006. Постанову підтримали 227 народних депутатів.
Одразу ж після голосування спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що розгляд питань порядку денного парламенту завершено.
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Крім того, парламентарі затвердили план роботи другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.
Дякую вам усім за плідну роботу. Чергова друга сесія Верховної Ради України розпочне свою роботу у вівторок, 3 серпня. Першу сесію Верховної Ради ІХ скликання оголошую закритою,
– заявив Разумков.
Вже традиційно завершувалася робота парламентської сесії під Гімн України.
Календарний план другої сесії Ради 9 скликання / фото: РБК-Україна
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