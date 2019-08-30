Рада змінила порядок висвітлення своєї роботи і закрила сесію

Народні депутати ухвалили проект постанови про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України ІХ скликання №1006. Постанову підтримали 227 народних депутатів.

Одразу ж після голосування спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що розгляд питань порядку денного парламенту завершено.

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Крім того, парламентарі затвердили план роботи другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Дякую вам усім за плідну роботу. Чергова друга сесія Верховної Ради України розпочне свою роботу у вівторок, 3 серпня. Першу сесію Верховної Ради ІХ скликання оголошую закритою,

– заявив Разумков.

Вже традиційно завершувалася робота парламентської сесії під Гімн України.



Календарний план другої сесії Ради 9 скликання / фото: РБК-Україна