Рада изменила порядок освещения своей работы и закрыла сессию
Народные депутаты приняли проект постановления о порядке освещения работы Верховной Рады Украины ИХ созыва №1006. Постановление поддержали 227 народных депутатов.
Сразу же после голосования спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что рассмотрение вопросов повестки дня парламента завершено.
Это следует знать: Новая Верховная Рада - самое главное: спикер, коалиция, комитеты
Спасибо всем за плодотворную работу. Очередная вторая сессия Верховной Рады Украины начнет свою работу во вторник, 3 августа. Первую сессию Верховной Рады ИХ созыва объявляю закрытой,
– заявил Разумков.
Уже традиционно завершалась работа парламентской сессии под Гимн Украины.
первый день работы нового совета, самое важное:
-
29 серп 2019Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины
-
-
-
29 серп 2019Иван Баканов стал главой СБУ
-
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии