Рада изменила порядок освещения своей работы и закрыла сессию

Народные депутаты приняли проект постановления о порядке освещения работы Верховной Рады Украины ИХ созыва №1006. Постановление поддержали 227 народных депутатов.

Сразу же после голосования спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что рассмотрение вопросов повестки дня парламента завершено.

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Спасибо всем за плодотворную работу. Очередная вторая сессия Верховной Рады Украины начнет свою работу во вторник, 3 августа. Первую сессию Верховной Рады ИХ созыва объявляю закрытой,

– заявил Разумков.