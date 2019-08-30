03:31
30 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Рада изменила порядок освещения своей работы и закрыла сессию

      71 Читати новину українською
      Депутаты изменили порядок освещения работы Рады
      Депутаты изменили порядок освещения работы Рады / nv.ua

      Народные депутаты приняли проект постановления о порядке освещения работы Верховной Рады Украины ИХ созыва №1006. Постановление поддержали 227 народных депутатов.

      Сразу же после голосования спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что рассмотрение вопросов повестки дня парламента завершено.

      Это следует знать: Новая Верховная Рада - самое главное: спикер, коалиция, комитеты

      Спасибо всем за плодотворную работу. Очередная вторая сессия Верховной Рады Украины начнет свою работу во вторник, 3 августа. Первую сессию Верховной Рады ИХ созыва объявляю закрытой,
       заявил Разумков. 

      Уже традиционно завершалась работа парламентской сессии под Гимн Украины.

      первый день работы нового совета, самое важное:
      blog_ava
      Кто такая Зоряна Скалецкая: биография новой руководительницы Минздрава
      29 августа
      3315
      Теги: Законодательство Дмитрий Разумков Открытие Верховной Рады Верховная Рада Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      29 августа , 17:47 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      14300
      Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      сегодня , 03:00 Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      Віталій Дейнега 19
      Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины
      сегодня , 01:01 Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины
      81
      Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора
      сегодня , 00:31 Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора
      Наталя Боднар 3127
      Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД
      сегодня , 00:02 Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД
      3806
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук