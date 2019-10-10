Завтра посадять вашу тещу, – Зеленський сказав, як погрожують "слугам народу"

Володимир Зеленський пояснив, що депутати від "Слуги народу" не голосували за останні важливі законопроєкти через, зокрема, вплив та залякування нардепів з інших партій.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістки 24 каналу під час пресмарафону. Та додав: "Депутати дуже боляче ставляться до всіх законопроєктів, які пов’язані саме з депутатами. Зі всіх законів першого етапу вони не проголосували лише за два. І це непогана статистика, ми дуже над цим працювали".

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"Немає груп впливу будь-якого олігарха в партії "Слуга народу". Це маячня", – наголосив президент.

Глава держави заявив, що в парламентарії є досвідчені депутати з інших партіях, які щодня займаються лише одним – емоційним та грошовим впливом. Також пояснив: "Вони щодня цим займаються, це їхня тактика – розколоти партію "Слуга народу".

Наприклад, коли вони не проголосували за один із законів, але в результаті все ж проголосували, після зустрічі зі мною, то зранку приїхали ці люди, ходили по Верховній Раді та відправляли різні смс-ки: "Завтра вашу тещу посадять, якщо ви зараз проголосуєте",

– пригадав Зеленський.

За його словами, це інформаційна політика всередині Верховної Ради. Депутати користуються недосвідченістю деяких членів "Слуги народу".

Він додав: "Вони зняли навіть офіс біля офісу партії "Слуга народу". Бачать когось слабкого і використовують цю людину, пояснюють: "Ти ж економіст, нормальна людина, але ти молодий, перший раз прийшов. А я юрист, повір мені, за це закон не можна голосувати". Є такі проблеми, але ми обговорюємо це з людьми і потім вони голосують".

Довідка: 19 вересня 44 народних депутати від "Слуги народу" не проголосували за закон про скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

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