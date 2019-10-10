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      Завтра посадят вашу тещу, – Зеленский сказал, как угрожают "слугам народа"

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Владимир Зеленский пояснил, что депутаты от "Слуги народа" не голосовали за последние важные законопроекты из-за, в частности, влияния и запугивания нардепов из других партий.

      Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки 24 канала во время пресс-марафона. И добавил: "Депутаты очень больно относятся ко всем законопроектам, связанным именно с депутатами. Из всех законов первого этапа они не проголосовали только за два. И это неплохая статистика, мы очень над этим работали".

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      "Нет групп влияния какого-либо олигарха в партии "Слуга народа". Это бред", – подчеркнул президент.

      Глава государства заявил, что у парламентариев есть опытные депутаты из других партий, которые ежедневно занимаются только одним – эмоциональным и денежным влиянием. Также пояснил: "Они ежедневно этим занимаются, это их тактика – расколоть партию "Слуга народа".

      Например, когда они не проголосовали за один из законов, но в итоге все же проголосовали, после встречи со мной, то утром приехали эти люди, ходили по Верховной Раде и отправляли различные смс-ки: "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете",
      – вспомнил Зеленский.

      По его словам, это информационная политика внутри Верховной Рады. Депутаты пользуются неопытностью некоторых членов "Слуги народа".

      Он добавил: "Они сняли даже офис возле офиса партии "Слуга народа". Видят кого слабого и используют этого человека, объясняют: "Ты же экономист, нормальный человек, но ты молодой, первый раз пришел. А я юрист, поверь мне, за это закон нельзя голосовать". Есть такие проблемы, но мы обсуждаем это с людьми и потом они голосуют".

      Справка: 19 сентября 44 народных депутата от "Слуги народа" не проголосовали за закон об отмене депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового".

      Владимир Зеленский сказал, как угрожают "слугам народа":​

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Законодательство Верховная Рада Слуга народа
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