23:08
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, сегодня
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      "Решалы", которые хотят обогащаться,– Шабунин сказал, кто блокирует отмену неприкосновенности

      132 Читати новину українською

      Законопроект о снятии неприкосновенности несколько раз был на повестке дня, однако, глава пропускал его. В "Слуге народа" говорят, мол, не успели рассмотреть, ибо есть другие важные решения. Однако, в кулуарах шепчутся совсем о другом. Что же происходит на самом деле – читайте дальше.

      Эксперты считают, что рассмотрение законопроекту блокируется. У фракции власти не хватает голосов. Глава Верховной Рады не решается задавать вопросы, после того, как депутаты уже провалили один президентский законопроект, и с первого раза не проголосовали его.

       К слову: "Слуги народа" не до конца все понимали, – эксперт о провале отмены неприкосновенности

      Несколько десятков депутатов "Слуги народа" заблокировали рассмотрение. Причем это те "Слуги народа", которые, на мой взгляд, представляют конкретно олигарха Коломойского и других олигархов, а также личные "решалы", которые собираются сами обогащаться или защищать своих спонсоров, другой мотивации не принимать закон не существует,
      – рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Сергей Лещенко считает, что депутаты блокируют законопроект, так как боятся уголовной ответственности за незаконное обогащение.

      "Один из главных рупоров группы Коломойского депутат Дубинский он сказал, что не будет за это голосовать подбирая новые аргументы каждый раз, начиная от того, что Сорос это продвигает. Но, если разобраться, то не голосуют, потому что наступит уголовная ответственность, которой сейчас нет", – отметил Лещенко.

      Справка! В феврале Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую ответственность за незаконное обогащение. Мол, нарушала презумпцию невиновности, поскольку, сам подозреваемый должен был доказать законность его состояния. В новом документе эта норма скорректирована так, что ее отменить невозможно.

      Что такое депутатская неприкосновенность?
      Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняли от немотивированных уголовных преследований

      blog_ava
      Столкновения на блокпосте в Кременной: все, что известно – фото, видео
      сегодня
      993
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Снятие неприкосновенности Виталий Шабунин - новости Сергей Лещенко - новости Верховная Рада Слуга народа Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      сегодня , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 72
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      сегодня , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 92
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      169
      О Минских соглашениях: Нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил
      сегодня , 22:00 О Минских соглашениях: Нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил
      Блог Соцмережі 267
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      сегодня , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 209
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук