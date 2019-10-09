"Решалы", которые хотят обогащаться,– Шабунин сказал, кто блокирует отмену неприкосновенности

Законопроект о снятии неприкосновенности несколько раз был на повестке дня, однако, глава пропускал его. В "Слуге народа" говорят, мол, не успели рассмотреть, ибо есть другие важные решения. Однако, в кулуарах шепчутся совсем о другом. Что же происходит на самом деле – читайте дальше.

Эксперты считают, что рассмотрение законопроекту блокируется. У фракции власти не хватает голосов. Глава Верховной Рады не решается задавать вопросы, после того, как депутаты уже провалили один президентский законопроект, и с первого раза не проголосовали его.

К слову: "Слуги народа" не до конца все понимали, – эксперт о провале отмены неприкосновенности

Несколько десятков депутатов "Слуги народа" заблокировали рассмотрение. Причем это те "Слуги народа", которые, на мой взгляд, представляют конкретно олигарха Коломойского и других олигархов, а также личные "решалы", которые собираются сами обогащаться или защищать своих спонсоров, другой мотивации не принимать закон не существует,

– рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Сергей Лещенко считает, что депутаты блокируют законопроект, так как боятся уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Один из главных рупоров группы Коломойского депутат Дубинский он сказал, что не будет за это голосовать подбирая новые аргументы каждый раз, начиная от того, что Сорос это продвигает. Но, если разобраться, то не голосуют, потому что наступит уголовная ответственность, которой сейчас нет", – отметил Лещенко.

Справка! В феврале Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую ответственность за незаконное обогащение. Мол, нарушала презумпцию невиновности, поскольку, сам подозреваемый должен был доказать законность его состояния. В новом документе эта норма скорректирована так, что ее отменить невозможно.

Что такое депутатская неприкосновенность?

Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняли от немотивированных уголовных преследований