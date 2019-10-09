"Рішали", які хочуть збагачуватись, – Шабунін сказав, хто блокує скасування недоторканності

Законопроєкт про зняття недоторканності кілька разів був у порядку денному, однак, голова пропускав його. У "Слузі народу" говорять, мовляв, не встигли розглянути, бо були інші важливі рішення. Однак, у кулуарах шепочуться зовсім про інше. Що ж відбувається насправді – читайте далі.

Експерти вважають, що розгляд законопроєкту блокується. У фракції влади не вистачає голосів. Голова Верховної Ради не наважується ставити питання, після того, як депутати вже провалили один президентський законопроєкт, і з першого разу не проголосували його.

До слова: "Слуги народу" не до кінця все розуміли, – експерт про провал скасування недоторканності

Кілька десятків депутатів "Слуги народу" заблокували розгляд. Причому це ті "Слуги народу", які, як на мене, представляють конкретно олігарха Коломойського і інших олігархів, а також особисті "рішали", які збираються самі збагачуватись або захищати своїх спонсорів, іншої мотивації не приймати закон нема,

– розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Сергій Лещенко вважає, що депутати блокують законопроєкт, адже бояться кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

"Один з головних рупорів групи Коломойського депутат Дубінський він сказав, що не буде за це голосувати підбираючи нові аргументи кожного разу починаючи від того, що Сорос це просуває. Але, якщо розібратися, то не голосують, тому що наступить кримінальна відповідальність, якої зараз немає", – зазначив Лещенко.

Довідка! У лютому Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Мовляв, порушувала презумпцію невинуватості, бо, сам підозрюваний мав довести законність його статків. В новому документі цю норму скориговано так, що її скасувати неможливо.

Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань