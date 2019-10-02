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      "Слуги народу" не до кінця все розуміли, – експерт про провал скасування недоторканності

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      Профільний комітет Верховної Ради вилучив із президентського законопроєкту зміни до КПК, які стосувались дозволу Ради на прослуховування й обшуки депутатів. Це означає, що, ще щонайменше 3 місяці недоторканність працюватиме в повному обсязі. Депутати пообіцяли напрацювати новий законопроєкт.

      Про це розповів Мілан Лєліч у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Я думаю, що багато представників монобільшості "Слуги народу" до кінця не розуміли того, на що вони підписуються чи за що вони тиснуть зелені кнопки", – відповів він.

      За словами Мілана, це було подано як ініціатива президента. "Про це багато говорив і сам Зеленський під час президентської та парламентської кампанії. Тому варіантів відступати не було", – сказав експерт.

      Але потім, очевидно, їм (депутатам від "Слуги народу", – 24 канал) більш досвідчені колеги пояснили, що це насправді робить депутата дуже вразливим до дій правоохоронних органів. Я думаю, що якраз у зв’язку з цим багато хто переполошився і ми бачимо, що їх очевидно не вдалося переконати,
      – заявив Мілан.

      Експерт додав, що рішення щодо прослуховування та обшуків у нардепів поки відклали, бо все таки не можуть назбирати в залі достатньої кількості голосів "за", насамперед у "Слузі народу".

      Що відбулося в Раді під час голосування?

      Зазначимо, що Дмитро Разумков зупинив голосування за правки до Кримінально процесуального кодексу. Він це зробив, коли побачив, що на їх ухвалення не вистачає голосів. Кілька десятків депутатів "Слуги народу" не голосували через правку, яка повністю позбавила б їх недоторканості.

      Ця поправка скасовувала обов'язкову згоду Ради на прослушку, і обшуки депутатів. У "Слузі народу" пояснюють – частину депутатів мовляв обманули парламентські старожили з інших фракцій.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Зняття недоторканності
      Джерело: 24 канал
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