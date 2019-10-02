"Слуги народа" не до конца все понимали, – эксперт о провале отмены неприкосновенности

Профильный комитет Верховной Рады изъял из президентского законопроекта изменения в УПК, касающиеся разрешения Рады на прослушивание и обыски депутатов. Это означает, что, еще минимум 3 месяца неприкосновенность будет работать в полном объеме. Депутаты пообещали разработать новый законопроект.

Об этом рассказал Милан Лелич в прямом эфире 24 канала.

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"Я думаю, что многие представители монобольшинства "Слуги народа" до конца не понимали того, на что они подписываются или за что они давят зеленые кнопки", – ответил он.

По словам Милана, это было подано как инициатива президента. "Об этом много говорил и сам Зеленский во время президентской и парламентской кампании. Поэтому вариантов отступать не было", – сказал эксперт.

Но потом, видимо, им (депутатам от "Слуги народа" – 24 канал) более опытные коллеги объяснили, что это действительно делает депутата очень уязвимым к действиям правоохранительных органов. Я думаю, что как раз в связи с этим многие переполошились и мы видим, что их явно не удалось убедить,

– заявил Милан.

Эксперт добавил, что решение относительно прослушивания и обысков у нардепов пока отложили, потому что все же не могут собрать в зале достаточного количества голосов "за", прежде всего в "Слуге народа".

Что произошло в Раде во время голосования?

Отметим, что Дмитрий Разумков остановил голосование за поправки в Уголовный процессуальный кодекс. Он это сделал, когда увидел, что на их принятие не хватает голосов. Несколько десятков депутатов "Слуги народа" не голосовали за правку, которая полностью лишила бы их неприкосновенности.

Эта поправка отменяла обязательное согласие Рады на прослушку, и обыски депутатов. В "Слуге народа" объясняют – часть депутатов мол обманули парламентские старожилы из других фракций.