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      Арахамія розкритикував Дубінського за образу журналістки 24 каналу

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      Арахамія засудив Дубінського за образу журналістків
      Арахамія засудив Дубінського за образу журналістків / Колаж 24 каналу

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засудив поведінку свого колеги, скандального нардепа Олександра Дубінського, який грубо облаяв і назвав "вівцею" журналістку 24 каналу.

      Арахамія у кулуарах Ради наголосив 24 каналу, що народні обранці мають співпрацювати з представниками ЗМІ, а не ворогувати.

      Читайте також: Дубінський облаяв журналістку 24 каналу: реакція нардепки зі "Слуги народу"

      Я взагалі засуджую будь-яку агресивну поведінку щодо журналістів, особливо щодо будь-якого громадянина України. Ми з вами, журанлістами, кожного дня спілкуємось, тому маємо професійно працювати, а не бути ворогами один до одного,
      – наголосив Арахамія. 

      Глава фракції "Слуги народу" нагадав, що Дубінський до обрання народним депутатом був колегою журналістів, адже також працював у ЗМІ. 

      "Він був журналістом 10 років, а депутатом лише один місяць. Дубінський ж ваш колега, тому ви повинні спочатку колегіально якось з ним попрацювати, як журналістське середовище", – сказав політик.

      Також Арахамія прокоментував ймовірність покарання колеги. За його словами, якщо Дубінський і надалі буде продовжувати так грубо поводитись з журналістами і хтось з нардепів внесе це питання у регламентний комітет з етики – його будуть розглядати. 

      Як Дубінський облаяв журналістку 24 каналу? Під час пресмарафону президента Володимира Зеленського журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у гаранта, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти. Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі. Мова йде про закон щодо скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

      Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвавши журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

      Сама журналістка Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, адже у цьому не бачить жодного сенсу.

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      Автор: Анна Калюжна, Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Журналісти Скандал Олександр Дубінський ЗМІ Давид Арахамія
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