Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання

Нардеп від президентської партії "Слуга народу" Олександр Дубінський різко відреагував на незручне питання журналістки 24 каналу до президента, у якому фігурувало його прізвище. Тож не стримався і вкотре дозволив собі образливу лайку на адресу журналістки.

Під час пресмарафону журналістка Анастасія Кримова запитала, у який спосіб президент впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи не голосують за законопроєкти. Таке зокрема траплялося вже двічі. Мова йде про закон щодо скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

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Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського. Саме на це і відреагував нардеп Дубінський, назвавши журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

Сама Анастасія Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, мовляв, у цьому немає жодного сенсу.

Сподіваюся, на солідарність колег. Лише нагадаю, що парламент дозволив НАБУ прослуховувати звичайних українців, а на народних депутатів голосів не вистачило у самій "Слузі народу",

– підкреслила Анастасія.

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До слова, раніше Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта. А нещодавно нардепа присоромив спікер парламенту Дмитро Разумков, зробивши йому зауваження, що сесійний зал парламенту – це не їдальня та не місце для куріння. Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський влаштував собі обід просто серед засідання Верховної Ради. Так, парламентар ходив із судочком та їв просто у сесійній залі.