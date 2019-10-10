23:21
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, сьогодні
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, сьогодні
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання

      354 Читать новость на русском

      Нардеп від президентської партії "Слуга народу" Олександр Дубінський різко відреагував на незручне питання журналістки 24 каналу до президента, у якому фігурувало його прізвище. Тож не стримався і вкотре дозволив собі образливу лайку на адресу журналістки.

      Під час пресмарафону журналістка Анастасія Кримова запитала, у який спосіб президент впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи не голосують за законопроєкти. Таке зокрема траплялося вже двічі. Мова йде про закон щодо скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

      Читайте також: Завтра посадять вашу тещу, – Зеленський сказав, як погрожують "слугам народу"

      Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського. Саме на це і відреагував нардеп Дубінський, назвавши журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

      Сама Анастасія Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, мовляв, у цьому немає жодного сенсу.

      Сподіваюся, на солідарність колег. Лише нагадаю, що парламент дозволив НАБУ прослуховувати звичайних українців, а на народних депутатів голосів не вистачило у самій "Слузі народу",
      – підкреслила Анастасія.

      Дивіться відео: Зеленський сказав, як погрожують "слугам народу"

      До слова, раніше Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта. А нещодавно нардепа присоромив спікер парламенту Дмитро Разумков, зробивши йому зауваження, що сесійний зал парламенту – це не їдальня та не місце для куріння. Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський влаштував собі обід просто серед засідання Верховної Ради. Так, парламентар ходив із судочком та їв просто у сесійній залі.

      blog_ava
      Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
      сьогодні
      7072
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Журналісти Скандал Пресмарафон Зеленського Олександр Дубінський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 жовтня: рекордний пресмарафон Зеленського та гучне затримання у США
      сьогодні , 22:33 Головні новини 10 жовтня: рекордний пресмарафон Зеленського та гучне затримання у США
      Ірина Кошанська 909
      Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      сьогодні , 22:00 Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      Блог Соцмережі 941
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 21:53 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Анастасія Зазуляк 2754
      Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      сьогодні , 20:30 Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      Світлана Попова 855
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 19:18 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 957
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук