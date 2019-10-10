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      Дубинский обругал журналистку 24 канала за неудобный вопрос

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      Нардеп от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский резко отреагировал на неудобный вопрос журналистки 24 канала к президенту, в котором фигурировала его фамилия. Поэтому не сдержался и в очередной раз позволил себе оскорбительную брань в адрес журналистки.

      Во время пресс-марафона журналистка Анастасия Крымова спросила, каким образом президент повлияет на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы, что не голосуют за законопроекты. Такое в частности случалось уже дважды. Речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, а также прослушке для НАБУ и уничтожении "правок Лозового".

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      Группу людей, не голосовавших за законопроекты называют "группой Дубинского", или же "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал нардеп Дубинский, назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и одевать голову перед тем, как утром идти на работу".

      Сама Анастасия Крымова отметила, что не собирается требовать извинений от Дубинского, мол, в этом нет никакого смысла.

      Надеюсь, на солидарность коллег. Лишь напомню, что парламент разрешил НАБУ прослушивать обычных украинцев, а на народных депутатов голосов не хватило в самой "Слуге народа",
      – подчеркнула Анастасия.

      Смотрите видео: Зеленский сказал, как угрожают "слугам народа"

      К слову, ранее Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. А недавно нардепа пристыдил спикер парламента Дмитрий Разумков, сделав ему замечание, что сессионный зал парламента – это не столовая и не место для курения. Напомним, что депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский устроил себе обед прямо посреди заседания Верховной Рады. Так, парламентарий ходил с судочком и ел прямо в сессионном зале.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Олександр Дубинский Скандал Журналисты
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