Дубинский обругал журналистку 24 канала за неудобный вопрос

Нардеп от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский резко отреагировал на неудобный вопрос журналистки 24 канала к президенту, в котором фигурировала его фамилия. Поэтому не сдержался и в очередной раз позволил себе оскорбительную брань в адрес журналистки.

Во время пресс-марафона журналистка Анастасия Крымова спросила, каким образом президент повлияет на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы, что не голосуют за законопроекты. Такое в частности случалось уже дважды. Речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, а также прослушке для НАБУ и уничтожении "правок Лозового".

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Группу людей, не голосовавших за законопроекты называют "группой Дубинского", или же "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал нардеп Дубинский, назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и одевать голову перед тем, как утром идти на работу".

Сама Анастасия Крымова отметила, что не собирается требовать извинений от Дубинского, мол, в этом нет никакого смысла.

Надеюсь, на солидарность коллег. Лишь напомню, что парламент разрешил НАБУ прослушивать обычных украинцев, а на народных депутатов голосов не хватило в самой "Слуге народа",

– подчеркнула Анастасия.

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К слову, ранее Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта. А недавно нардепа пристыдил спикер парламента Дмитрий Разумков, сделав ему замечание, что сессионный зал парламента – это не столовая и не место для курения. Напомним, что депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский устроил себе обед прямо посреди заседания Верховной Рады. Так, парламентарий ходил с судочком и ел прямо в сессионном зале.