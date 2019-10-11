Дубінський облаяв журналістку 24 каналу: реакція нардепки зі "Слуги народу"
Народна депутатка зі "Слуги народу" Олена Шуляк відреагувала на ситуацію, коли її колега по фракції Олександр Дубінський образив журналістку 24 каналу.
За її словами, така поведінка є неприпустимою. Про це вона сказала в ефірі 24 каналу.
Читайте також: Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання
"Олександре, привіт!", – передала вітання Дубінському нардепка і пояснила, чому його висловлювання в бік журналістки не мають нічого спільного з гідністю.
"Ви знаєте, останнім часом ми бачимо деякі речі, які стосуються певних образ журналістів. І я хочу сказати, що неприпустимі будь-які образи, незалежно від того, чи ця людина працює журналістом, чи ця людина працює в дитячому садочку, чи вона є народним депутатом – без жодного виокремлення її якихось професійних якостей", – сказала Олена Шуляк.
Олександр зреагував таким чином, маючи, мабуть, якесь там певне своє бачення і якусь свою певну емоційність – я не можу за нього відповідати, але ще раз повторюся, що будь-які образи будь-якої людини – це не є гідно
– наголосила нардепка від "Слуги народу".
Вона додала, що не може відповідати за всю партію. Натомість підкреслила, що було б непогано, якби кожен, хто такі образи дозволяє – сам вибачався, а не перекладав все на плечі партії.
Що відомо про черговий скандал із ДубінськимПід час пресмарафону журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у президента, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти. Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі. Мова йде про закон щодо скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".
Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвавши журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".
Відео: питання журналістки про так звану "групу Дубінського" або "групу Коломойського"