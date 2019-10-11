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      Дубінський облаяв журналістку 24 каналу: реакція нардепки зі "Слуги народу"

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      Народна депутатка зі "Слуги народу" Олена Шуляк відреагувала на ситуацію, коли її колега по фракції Олександр Дубінський образив журналістку 24 каналу.

      За її словами, така поведінка є неприпустимою. Про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання

      "Олександре, привіт!", – передала вітання Дубінському нардепка і пояснила, чому його висловлювання в бік журналістки не мають нічого спільного з гідністю.

      "Ви знаєте, останнім часом ми бачимо деякі речі, які стосуються певних образ журналістів. І я хочу сказати, що неприпустимі будь-які образи, незалежно від того, чи ця людина працює журналістом, чи ця людина працює в дитячому садочку, чи вона є народним депутатом –  без жодного виокремлення її якихось професійних якостей", – сказала Олена Шуляк.

      Олександр зреагував таким чином, маючи, мабуть, якесь там певне своє бачення і якусь свою певну емоційність – я не можу за нього відповідати, але ще раз повторюся, що будь-які образи будь-якої людини – це не є гідно
      – наголосила нардепка від "Слуги народу".

      Вона додала, що не може відповідати за всю партію. Натомість підкреслила, що було б непогано, якби кожен, хто такі образи дозволяє – сам вибачався, а не перекладав все на плечі партії. 

      Що відомо про черговий скандал із ДубінськимПід час пресмарафону журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у президента, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти. Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі. Мова йде про закон щодо скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

      Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвавши журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".
       

       

      Відео: питання журналістки про так звану "групу Дубінського" або "групу Коломойського" 

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Журналісти Олександр Дубінський Слуга народу
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