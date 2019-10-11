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      Дубинский обругал журналистку 24 канала: реакция нардепа из "Слуги народа"

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      Народный депутат из "Слуги народа" Елена Шуляк отреагировала на ситуацию, когда ее коллега по фракции Александр Дубинский оскорбил журналистку 24 канала.

      По ее словам, такое поведение недопустимо. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

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      "Александр, привет!", – передала привет Дубинскому нардеп и объяснила, почему его высказывания в сторону журналистки не имеют ничего общего с достоинством.

      "Вы знаете, в последнее время мы видим некоторые вещи, которые касаются определенных оскорблений журналистов. И я хочу сказать, что недопустимы любые оскорбления, независимо от того, работает этот человек журналистом, или этот человек работает в детском саду, или является народным депутатом – без всякого выделения его каких-либо профессиональных качеств", – сказала Елена Шуляк.

      Александр среагировал таким образом, имея, видимо, какое-то там определенное свое видение и какую-то свою определенную эмоциональность – я не могу за него отвечать, но еще раз повторюсь, что любые оскорбления любого человека – это не достойно,
      – отметила нардеп от "Слуги народа".

      Она добавила, что не может отвечать за всю партию. Зато подчеркнула, что было бы неплохо, если бы каждый, кто такие оскорбления позволяет – сам извинялся, а не перекладывал все на плечи партии.

      Что известно об очередном скандале с ДубинскимВо время пресс-марафона журналистка 24 канала Анастасия Крымова спросила у президента, как он будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы и не голосуют за законопроекты. Журналистка привела пример, что такое случалось уже дважды. Речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, а также прослушке для НАБУ и уничтожении "правок Лозового".

      Группу людей, не голосовавших за законопроекты называют "группой Дубинского", или же "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал на своей странице в фейсбук нардеп Дубинский. Он назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и одевать голову перед тем, как утром идти на работу".

       

      Видео: вопрос журналистки о так называемой "группе Дубинского" или "группе Коломойского"

       

      blog_ava
      Что мешает силовой зачистке Донбасса от оккупантов: мнение украинского военного
      11 октября
      843
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости политики Новости Украины Медиа СМИ Журналисты Олександр Дубинский Слуга народа
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