Арахамия раскритиковал Дубинского за оскорбление журналистки 24 канала

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия осудил поведение своего коллеги, скандального нардепа Александра Дубинского, который грубо обругал и назвал "овцой" журналистку 24 канала.

Арахамия в кулуарах Рады заявил 24 каналу, что народные избранники должны сотрудничать с представителями СМИ, а не враждовать.

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Я вообще осуждаю любое агрессивное поведение в отношении журналистов, особенно в отношении любого гражданина Украины. Мы с вами, журанлистамы, каждый день общаемся, поэтому должны профессионально работать, а не быть врагами друг к другу,

– подчеркнул Арахамия.

Глава фракции "Слуги народа" напомнил, что Дубинский до избрания народным депутатом был коллегой журналистов, ведь также работал в СМИ.

"Он был журналистом 10 лет, а депутатом лишь один месяц. Дубинский же ваш коллега, поэтому вы должны сначала коллегиально как-то с ним поработать, как журналистская среда", – сказал политик.

Также Арахамия прокомментировал вероятность наказания коллеги. По его словам, если Дубинский и в дальнейшем будет продолжать так грубо вести себя с журналистами и кто-то из нардепов внесет этот вопрос в регламентный комитет по этике – его будут рассматривать.

Как Дубинский обругал журналистку 24 канала?

Во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского журналистка 24 канала Анастасия Крымова спросила у гаранта, как он будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы и не голосуют за законопроекты. Журналистка привела пример, что такое случалось уже дважды. Речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, а также прослушке для НАБУ и отмене "правок Лозового".



Группу людей, не голосовавших за законопроекты называют "группой Дубинского", или же "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал на своей странице в фейсбук нардеп Дубинский. Он назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают, и надевать голову перед тем, как утром идти на работу".



Сама журналистка Крымова отметила, что не собирается требовать извинений от Дубинского, ведь в этом не видит никакого смысла.