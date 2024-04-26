Лучшим в этом деле по итогам сезона, стал словацкий клуб ДАК 1904. Второе место присуждено ирландскому Богемиансу. Львовский "Рух" занял почетное третье место.

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Львовский "Рух" стал бронзовым лауреатом премии УЕФА

Стоит отметить, что победителей определяет Комитет развития и технической помощи УЕФА. А кандидатов премии выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации.

ФК "Рух" стал лауреатом премии УЕФА / Фото ФК "Рух"

Основатель ФК и Академии "Рух" известный львовский бизнесмен и благотворитель Григорий Козловский рассказал: "В Академии ФК "Рух" учится более 200 детей, которые разделены на восемь возрастных категорий. Ребята от 9 до 17 лет проходят многоэтапный отбор, чтобы попасть в Академию на обучение. Тренеры проверяют физические способности игроков, игровые показатели, футбольное мышление детей и другие качества потенциальных новичков Академии. Попасть в Академию "желто-черных" может любой ребенок, который демонстрирует хорошие физические способности, имеет футбольный талант и желание развиваться".

Европейскую известность футбольная Академия Григория Козловского получила после того, как ее воспитанники успешно выступили в Юношеской лиге УЕФА 2022/23.

В Юношеской лиге УЕФА сезона 2022/23, ФК "Рух" преодолел два квалификационных раунда и дошел до 1/8 финала. В первом раунде "Рух" одержал победу над польским "Заглембе" (1:0, 0:0) за счет лучшей разницы голов. Во втором раунде – сенсационная победа над турецким "Галатасараем" (3:1, 3:1). Но в плей-офф – минимально проиграл итальянскому "Интеру" (0:1) в 1/8 финала. "Руховцы" продемонстрировали мощную игру, одолев сильных соперников, что свидетельствует о высоком уровне подготовки юных футболистов львовского клуба и перспективность украинского юношеского футбола.

В Юношеской лиге УЕФА ФК "Рух" дошел до 1/8 финала / Фото ФК "Рух"

Наши воспитанники участвуют в украинских и международных соревнованиях самого высокого уровня, играя в турнирах с топовыми европейскими клубами, такими как "Ювентус", "Галатасарай", "Интер", "Эвертон" и другие. Благодаря чему юные футболисты имеют возможность проявить себя на фоне сверстников из одних из лучших европейских академий,

– рассказал Григорий Козловский.

"Желто-черные" приятно удивили всю футбольную общественность, демонстрируя не только сильный и интересный футбол и получив престижные награды. Так, по данным Международного центра спортивных исследований (CIES), "Рух" стал самой молодой командой мира из более профессиональных 60 лиг. Все благодаря тому, что футболисты "Руха" в возрасте до 21 года имеют больше всего игрового времени на поле среди других команд (в рейтинге львовяне оказались выше словацкой "Жилины", австрийский "Ред Булл" и нидерландские "Волендам" и "Аякс").

Футбольная Академия "Рух", которая воспитывает юных чемпионов, была создана в 2018 году известным львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским. На сегодня Академия "Рух" является одной из лучших в Украине. Здесь 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, и их дальнейшей подготовки и всестороннего развития. Воспитанники Академии успешно проявляют себя во взрослом футболе – в частности, нынешний состав первой команды "Руха" в основном состоит именно из них.

Григорий Козловский отметил, что футбольная Академия и ФК "Рух" и в дальнейшем будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и получать новые победы. Прекрасным подтверждением этих слов является премия UEFA Grassroots Awards.

Наши воспитанники – это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем!,

– отметил основатель Академии Григорий Козловский.