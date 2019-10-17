50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам

Уже несколько недель в Верховной Раде ходит призрак, но не коммунизма, а досрочных парламентских выборов. Журналисты в кулуарах уже ставят на то, когда они состоятся.

Сначала в неформальном общении о возможности перевыборов осторожно говорили депутаты от фракции "Слуга народа". Так, между прочим: "Ну кто знает, что с нами будет через год". Затем эту тему подхватили депутаты других фракций и теперь активно рассказывают панические настроения "слуг народа". Сегодня же вопрос возможных перевыборов – уже предмет для ставок журналистов в кулуарах Рады: мол, состоятся они до следующего Нового года или после?

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"Турборежим" и "кому платить"

О том, что у команды президента мало времени, говорят с момента его победы на президентских выборах. Так называемое "окно возможностей" не будет открыто вечно - говорили еще кандидаты в депутаты в день выборов в собственном штабе. Ответом на это стал "турборежим", в котором парламент начал принимать законы. Но включили его не только потому, что Банковая хотела быстро показать результат и удовлетворить запрос на перемены.

Впечатляющая победа Владимира Зеленского на президентских, а затем и парламентских выборах отправила в нокаут старожилов Рады, которые умели договариваться и "решать вопрос". В новом парламенте просто не с кем это делать. Новые депутаты, которых своим именем завел под купол Зеленский, банально не знают, как это делается. Уже второй месяц "решалы" из числа нардепов бывших созывов ходят по парламенту и не понимают, как дальше "работать" – через кого теперь "решать" и кому нести. Некоторые – троллят новых за то, что голосуют за законопроекты за просто так, потому что когда-то за такое платили по 50 тысяч долларов за голосование.



"Решать вопрос" теперь не с кем / фото: 24 канал

А с другой стороны новоиспеченные нардепы – еще не разобрались в старых схемах. Но – пытаются. Один из депутатов предыдущего созыва признается, что к нему обратилось уже несколько новых мажоритарщиков с вопросом, как "отбить деньги". В кампанию и округа они вложились, а теперь вложенное хотели бы вернуть. Поэтому можно предположить, что очень скоро те и другие найдут друг друга, как два магнита.

"Прошу определиться" против "прошу поддержать"

Но пока именно это незнание и неумение может позволить провести через парламент решения, которые выбьют из-под ног крупных финансово-промышленных групп почву. Монополисты, которые сидели на государственных потоках и схемах, просто не успевают блокировать вредоносные для них законопроекты.

И неопытность новых депутатов – это одновременно и минус. Примером стал провален с первой попытки президентский законопроект 1009, который позволял НАБУ прослушивать депутатов без разрешения самого Совета. Новичкам, в частности с "Слуги народа", просто запудрили мозги. Испугали тем, что следственные действия по ним будут проводиться без всякого решения суда. В итоге закон все равно проголосовали, но первая трещина в монобольшинстве пролегла и наделала немало шума.

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Контролировать 254 штуки в парламенте лидерам "Слуги народа" и без того было сложно. Парламентскую команду президента собирали наспех и просто не успели разработать эффективную управленческую структуру. Часто депутаты "Слуги" перед голосованием не знают, какой закон решила поддержать фракция, а какой – нет. На этот случай у них есть даже специальная схема голосования. Когда спикер Дмитрий Разумков говорит с трибуны "Прошу поддержать" – надо голосовать "за", а когда "Прошу определяться" – то можно голосовать по своему усмотрению.



Дмитрий Разумков своими репликами помогает депутатам "правильно" голосовать / Getty Images

Очевидно, что такая организация работы дает сбои. Последний раз "слуги" ошиблись при голосовании за перезапуск судебной системы 16 октября - они просто не разобрались, как надо проголосовать, и провалили важную правку. Пришлось выносить вопрос в зал повторно, через профильный комитет.

Внутренние недоразумения и конфликты

Наметились во фракции за 2 месяца и внутренние противоречия и даже конфликты.

Например, с одной стороны есть стремление бывшего телеведущего канала "1 + 1" Александр Дубинского отменить военный сбор, который ввели в начале войны, в 2014 году. Эти деньги были предназначены на нужды войска, для которого у государства и без войны всегда хватало ресурсов. Получается, если сейчас депутат из президентской фракции этот сбор предлагает отменить, то дефицита денег на нужды войска нет.

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С другой стороны почти одновременно звучит заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что в случае отказа от мирного процесса по Донбассу для продолжения боевых действий необходимо будет на треть сократить зарплаты и пенсии – так на войну нужны деньги. Это лишь один пример того, когда правая рука президента не знает, что делает левая. Или одна из рук просто не принадлежит ему.

Еще один пример – конфликт между тем же Дубинским и самим председателем фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией. Все началось со спора о сотрудничестве с МВФ. Но зашло гораздо дальше и сейчас выглядит как личное противостояние.

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Или вот приятель Дубинского – нардеп Максим Бужанский. Он постоянно публично вступает в конфликты то с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским из-за нежелания менять закон о языке.

Это из-за собственного видения справедливости приписывает сомнительные приказы генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Ссылаясь при этом на адвоката Андрея Портнова, бывшего заместителя главы АП Януковича, который позволяет себе выдвигать Рябошапке ультиматумы.

Из-за таких противоречий в команде президента все больше проявляется новая реальность: в ней с одной стороны – люди, приближенные к Зеленскому - министры, главы фракции и парламента, генеральный прокурор, а с другой - люди, которых прямо или косвенно связывают со всем известным олигархом и фактически называют "группой влияния Коломойского".

Такой же раскол пролег и в президентской фракции.

Виды "слуг народа"

Всю фракцию "Слуги народа" можно условно разделить на три группы - пропрезидентское, наиболее понимает суть и значение предложенных Банковой законопроектов, условную "группу Коломойского" и остальные все. Эта третья группа – самая большая. Это люди, которые никогда раньше не имели отношения к политике. В кулуарах более опытные депутаты жалуются: "Я не успеваю следить за всем потоком информации, который сейчас постоянно нас окружает. Сложно представить, что происходит с теми, кто вообще не в теме". Так говорят в кулуарах о новеньких, как бы даже сочувствуя.

Именно на этих новых и идет сейчас "охота" в Раде. Если часть из них смогут заангажировать политически или соблазнить финансово – фракция "Слуги" посыпеться. Банковая потеряет контроль над Радой. И выход будет один – перевыборы. И лидеры условного президентского крыла это прекрасно понимают.

Поддержат ли партию "Слуга народа" еще раз на досрочных выборах?

Конечно, к тому времени, когда досрочные выборы можно будет провести (по крайней мере, если делать это по закону), рейтинг партии и ее главного лица, Зеленского, точно просядет. В октябре социологи уже впервые зафиксировали незначительное снижение поддержки президента. Но даже депутаты из других фракций признают, что если президент правильно построит предвыборную – "Обещал, что распущу Раду, если что - вот и распускаю" – поддержка его партии будет достаточно высокой.



Поддержка украинцев Зеленского в октябре несколько снизилась / Getty Images

Как готовятся к потенциальным перевыборам?

На выборы нужны большие ресурсы – финансовые и организационные. Именно этим во время прошлой парламентской кампании и воспользовался олигарх Игорь Коломойский. Квота, которую ему отдали в Раде – это места депутатов-мажоритарщиков. Отдавали те округа, где якобы невозможно было победить, рассказывает один из депутатов Верховной Рады. Вложенные олигархом ресурсы, плюс бренд "Слуги народа", то есть рейтинг Зеленского – дали результаты: Коломойский получил в парламенте несколько десятков верных штыков.

В "Слуге народа» (не в парламентской фракции, а именно в партии), если не осознавали этого просчета раньше, то поняли сейчас. В ближайшее время – уже в октябре – партия планирует провести съезд, где переизберет голову. Сейчас формально эту должность занимает Дмитрий Разумков, который стал спикером. На его место планируют поставить человека, который будет иметь время на то, чтобы заниматься развитием партийной организации.

Учитывая, что партия-победитель последних парламентских выборов, "Слуга народа", ежегодно будет получать от государства более полумиллиарда гривен финансирования – развитие партии даже очень правильная задача. С нынешней популярностью и президента, и "слуги" уже через год партия может иметь и деньги, и организационный ресурс. А главное – людей, которых можно вести в парламент, оправдываясь за то, что это набор наполовину из профессионалов, а наполовину из фотографов-водителей. И для Банковой это означает, что можно проводить перевыборы – и победить на них снова.



На грядущем съезде будут выбирать нового председателя партии / Getty Images

Увидим ли мы "группу Коломойского" еще и в партии президента? Вероятно, попытка будет, но вряд ли получится. Большинство действующих депутатов "слуги" – беспартийные. Как рассказал 24 каналу один из лидеров "Слуги народа", партия приостановила набор членов. Официально объясняют тем, что на волне популярности слишком много желающих и они боятся стать заложниками тех, кто хочет просто воспользоваться брендом. Неофициально – не отрицают, что в том числе и для того, чтобы не принимать в партию тех, кого там не желают видеть.

Итак, уже скоро партию вместе с государственным финансированием возьмет под контроль один из групп "Слуги народа", и это не "группа Коломойского". "Слуги" начнут строить партийную структуру, наберут членов, которых будет немало, начнут собирать с них членские взносы – в сумме это могут быть сотни миллионов. С такими деньгами и оргструктуре можно и пойти на досрочные выборы. Выиграть их. И не зависеть от ничьей финансирования или иной поддержки.

Что будет делать президент до этого?

Предлагать максимальное количество законопроектов. Часть пройдет, часть нет. Победы запишет себе в достижения, поражения – переведет на депутатов. Это только добавит ему бонусов на досрочных парламентских выборах. Поэтому вопрос только в одном – они состоятся до следующего Нового года или после? Лично я ставлю на 2020-й.

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