Каким будет избирательный бюллетень на выборах президента 2019 года

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины 2019 года. Утверждена форма бюллетеня для голосования как в день выборов, 31 марта, так и для повторного голосования.

Соответствующее решение Центризбирком принял 8 марта. Следовательно, после отмены регистрации пяти кандидатов на пост Президента Украины бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов и сведения о них.

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Какие еще особенности будет иметь бюллетень для голосования в день выборов:

– текст избирательного бюллетеня будут печатать только с одной стороны на государственном языке;

– текст будут печатать на одном листе размером в 200 х 800 миллиметров;

– избирательный бюллетень будет песочного цвета ;

– избирательный бюллетень будет содержать двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерные элементов;

– антисканерные элементы будут выполнены с применением защитных красок , имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который будет теряет окраску вследствие термовоздействия;

– на каждом избирательном бюллетене с помощью высокой печати с применением защитной краски, что проявляется на его обратной стороне, будет отражен номер избирательного участка .

Кроме того, комиссия решила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, которое на 0,5 процента превышает число избирателей , что, по данным Госреестра на 7 марта 2019 года, имеют отношение к соответствующему избирательному участку. Правда, возможно отклонение указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовления.

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В то же время для контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" ЦИК создала соответствующую контрольную комиссию . В ее состав вошли 14 человек.

Заметим, такие меры безопасности являются традиционными. Подливает масла в огонь и информация, обнародованная 7 марта заместителем председателя СБУ Олегом Фроловым. По его словам, Россия будет пытаться повлиять на проведение президентских и парламентских выборов в Украине.

Что известно о президентских выборах 2019 года? На этот раз президента в Украине будут избирать в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет. 8 марта 2019 станет известным окончательный перечень всех кандидатов.



Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты появятся до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.



Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке . Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.