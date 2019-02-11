Симоненко, Савченко и другие: кого и почему не зарегистрировала ЦИК

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала почти полсотни кандидатов в президенты. Одни открыто призывали к нарушению территориальной целостности Украины, другие же просто не внесли залог. Журналисты 24 канала подготовили материал о тех, кто так и не стал кандидатом.

Петр Симоненко

Руководитель "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко уже пятый раз не оставил надежды стать президентом. Однако на этот раз ЦИК отказал ему в регистрации из-за того, что символика его партии запрещена в Украине.

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Сам Симоненко подчеркнул, что "необходимо объединить все силы и в Украине, и в России, чтобы остановить эту бойню и приступить к той демократической федерализации Украины, которая является единственным путем".



Петр Симоненко

Зато председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что Симоненко может быть зарегистрирован только как самовыдвиженец.

Он получил просто очередной информповод, чтобы пропиариться и показать сторонникам своей партии, что он еще жив,

– сказал Кошель.

Владимир Олейник

Сторонник Владимира Путина также не получил разрешение от ЦИК баллотироваться. Экс-регионал Владимир Олийнык после Майдана сразу бросился в Россию.

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Беглец в своей программе предложил признать оккупированные территории Донецкой и Луганской области отдельными "республиками". К тому же, кроме призывов о нарушении суверенитета его поручители подали заявление с нарушениями.



Владимир Олейник

Надежда Савченко

Депутат Надежда Савченко, которая угрожала взорвать Верховную Раду, также сделала попытку побороться за президентское кресло.

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Заключенная передала документы через сестру, однако в ЦИК ей в регистрации отказали. Но не за попытку взорвать парламент, потому что приговора еще нет, а из-за отсутствия залога. Также не было и печати решения партии выдвинуть ее в президенты.



Надежда Савченко

Собственно 90% забракованных кандидатов отказали именно из-за отсутствия залога. К слову, были и такие, кто вместо 2,5 миллиона гривен приносили две гривны и 50 копеек. Как вот самовыдвиженцы Борис Сахно и Игорь Сухих.

25 гривен не пожалели Александр Тищенко, Наталья Пилипенко и Дмитрий Касьяненко. А Василий Чопей ко всему еще и год перепутал. Он заявил о своем желании баллотироваться на пост президента на внеочередных выборах 2014 года.

Кто может быть президентом Украины?

Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, который владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Для регистрации в ЦИК кандидату или партии необходимо внести денежный залог в размере двух миллионов пятьсот тысяч гривен. В случае проигрыша залог не возвращается.