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"Оккупация и фашизм": экс- "регионал"-беглец отличился абсурдом о нынешней Украине

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Из Москвы виднее: Владимир Олийнык рассказал пропагандистам о нынешней Украине
Из Москвы виднее: Владимир Олийнык рассказал пропагандистам о нынешней Украине / Соцсети

Бывший народный депутат от "Партии регионов" и экс-член "Блока Юлии Тимошенко" Владимир Олийнык утверждает, что в Украине власть захватило агрессивное меньшинство, а безвизовый режим здесь ввели, чтобы можно был украинцев принудительно вывезти в Европу.

Такое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов, передает ресурс "Обозреватель".

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"Власть в Украине захватило агрессивное меньшинство. Это внуки и дети полицаев и бандеровцев. Внуки и дети освободителей Украины проиграли битву, но не войну. Четыре года мы терпели издевательства. Четыре года народ находится в реальной оккупации, нищете! Пришло время наступать. И мы это будем делать!" – по-воинственному подчеркнул политик, который уже давно сбежал в Москву.

По его убеждению, народ в Украине уже устал, поэтому он прогнозирует, что осенью будет бунт.

"Народ уже устал, осенью будет бунт. На днях выходили афганцы, чернобыльцы. Их было немного, это лето, но они делали реальный прорыв к двери Верховной Рады. Там – бардак! С14 перекрыли дорогу генеральному прокурору... да, вместо того, чтобы вызвать полицию и навести порядок, тот убегал с охраной. Надо народу взять власть в свои руки!" – заявил экс- "регионал".

Кроме того, бывший нардеп попытался убедить присутствующих в разгуле фашизма в Украине, проведя параллели со Второй мировой войной.

Если в Германии, которая в союзе с Европой напали на Советский Союз, был план "Барбаросса"... Вы думаете, они сами взяли власть? Европа продумала план Революции Достоинства. И они участвовали в захвате, оккупации страны. Сегодня в Украине правят чужие, пришлые, приблудные. Сегодня наблюдается реальная оккупация. Если мою маму немцы принудительно вывозили в Европу на работу, эти сделали безвиз как принудительную форму, чтобы украинцы, не имея работы, в нищете бежали туда и продавали свои рабочие руки. Из Украины землю вывозят. Это что, это фашизм ужасный?!
– сказал Олийнык.

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При этом он добавил, что в Украине нет никакого уважения к так называемым "героям" Ватутину и Жукову, и даже к украинцу Ковпаку (все они были советскими военачальниками и "героями СССР" – 24 канал).

"В Украине продолжается оккупация, и это надо признавать! Эти люди не могут с нами договориться по одной причине – это разные идеологии. Мы выступаем за мир в Украине, за сотрудничество, за нормальные отношения с Россией!" – подытожил беглец.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Российская пропаганда Украина – Россия Безвизовый режим Владимир Олейник Европа Евросоюз
Источник: 24 Канал
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