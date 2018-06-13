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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Зачем оккупанты несут бред о том, что Украина может напасть на Россию: объяснение эксперта

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Эксперт объяснил, почему оккупанты придумывают бред про наступление украинской армии
Эксперт объяснил, почему оккупанты придумывают бред про наступление украинской армии / 24 канал

Придумывая разнообразные фейки о наступлении украинской армии на Донбассе, оккупационная власть таким образом проводит информационную спецоперацию, чтобы население не задумывалось о том, почему, к примеру, растет цена на бензин.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь, пишет "Апостроф".

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"Они же говорили о наступлении украинской армии 3 июня, но эта дата давно прошла, и ничего не произошло. Смысл операции – в мобилизации информационного пространства России и "ДНР", – подчеркнул специалист.

Как отметил он, по законам информационной работы идет воздействие на сознание человека.

"Чтобы люди не задумывались о том, почему растет цена на бензин, нужно нести бред о том, что Украина может напасть на Россию, например. И это срабатывает. Ведь мы сейчас об этом говорим. Боевики регулярно сообщают о начале наступления украинской армии", – пояснил Михаил Самусь.

Напомним, недавно во время "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным один из самых известных российских наемников на Донбассе Захар Прилепин, в частности, заявил, что украинская армия готовится начать активные действия на Донбассе в то время, когда в России начнется Чемпионат мира по футболу.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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