"Окупація та фашизм": екс-"регіонал"-утікач відзначився абсурдом щодо нинішньої України

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" і екс-член "Блоку Юлії Тимошенко" Володимир Олійник переконує, що в Україні владу захопила агресивна меншість, а безвізовий режим ту запровадили, аби можна було українців примусово вивезти до Європи.

Таку заяву він зробив у ефірі одного із пропагандистських телеканалів, передає ресурс "Обозреватель".

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"Владу в Україні захопила агресивна меншість. Це онуки й діти поліцаїв і бандерівців. Онуки та діти визволителів України програли битву, але не війну. Чотири роки ми терпіли знущання. Чотири роки народ перебуває у реальній окупації, злиднях! Прийшов час наступати. І ми це будемо робити!" – по-войовничому підкреслив політик, який уже давно втік до Москви.

На його переконання, народ в Україні вже втомився, відтак він прогнозує, що восени буде бунт.

"Народ вже втомився, восени буде бунт. Днями виходили афганці, чорнобильці. Їх було небагато, це літо, але вони робили реальний прорив до дверей Верховної Ради. Там – бардак! "С14" перекрили дорогу генеральному прокурору... так, замість того, аби викликати поліції та навести лад, той утікав із охороною. Треба народу владу в свої руки!" – заявив екс-"регіонал".

Крім того, колишній нардеп спробував переконати присутніх у розгулі фашизму в Україні, провівши паралелі з Другою світовою війною.

Якщо в Німеччині, яка в союзі з Європою напали на Радянський Союз, був план "Барбаросса"... Ви думаєте, вони самі взяли владу? Європа продумала план Революції Гідності. І вони брали участь у захопленні, окупації країни. Сьогодні в Україні правлять чужі, прийшлі, приблудні. Сьогодні спостерігається реальна окупація. Якщо мою маму німці примусово вивозили до Європи на роботу, ці зробили безвіз як примусову форму, щоб українці, не маючи роботи, в злиднях бігли туди та продавали свої робочі руки. З України землю вивозять. Це що, не фашизм жахливий?!

– зауважив Олійник.

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Водночас він додав, що в Україні немає жодної поваги до так званих "героїв" Ватутіна та Жукова, а також навіть до українця Ковпака (усі вони були радянськими воєначальниками та "героями СРСР" – 24 канал).

"В Україні триває окупація, і це треба визнавати! Ці люди не можуть із нами домовитися з однієї причини – це різні ідеології. Ми виступаємо за мир в Україні, за співпрацю, за нормальні взаємини з Росією!" – підсумував утікач.