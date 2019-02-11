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      Симоненко, Савченко та інші: кого та чому не зареєструвала ЦВК

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      Центральна виборча комісія не зареєструвала майже півсотні кандидатів у президенти. Одні відкрито закликали до порушення територіальної цілісності України, інші ж просто не внесли заставу. Журналісти 24 каналу підготували матеріал про тих, хто так і не став кандидатом.

      Петро Симоненко

      Керівник "Комуністичної партії України" Петро Симоненко вже вп'яте не полишив надії стати президентом. Проте цього разу ЦВК відмовила йому у реєстрації через те, що символіка його партії заборонена в Україні.

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      Сам Симоненко наголосив, що "необхідно об'єднати всі сили і в Україні, і в Росії, аби зупинити цю бойню та приступити до тієї демократичної федералізації України, яка є єдиним шляхом".


      Петро Симоненко

      Натомість голова комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що Симоненко може бути зареєстрований лише як самовисуванець.

      Він отримав просто черговий інформпривід, аби пропіаритись і показати прихильникам своєї партії, що він ще живий,
      – сказав Кошель.

      Володимир Олійник

      Прихильник Володимира Путіна також не отримав дозвіл від ЦВК балотуватись. Екс-регіонал Володимир Олійник після Майдану одразу чкурнув до Росії.

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      Втікач у своїй програмі запропонував визнати окуповані території Донецької та Луганської області окремими "республіками". До того ж, окрім закликів про порушення суверенітету його доручителі подали заяву з порушеннями.

      Володимир Олійник
      Володимир Олійник

      Надія Савченко

      Депутат Надія Савченко, яка погрожувала підірвати Верховну Раду, також зробила спробу поборотись за президентське крісло.

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      Ув'язнена передала документи через сестру, проте у ЦВК їй в реєстрації відмовили. Але не через спробу підірвати парламент, бо вироку ще немає, а через відсутність застави. Також не було й печатки рішення партії висунути її у президенти.


      Надія Савченко

      Власне 90% забракованих кандидатів відмовили саме через відсутність застави. До слова, були й такі, що замість 2,5 мільйона гривень приносили дві гривні й 50 копійок. Як от самовисуванці Борис Сахно й Ігор Сухіх.

      25 гривень не пошкодували Олександр Тіщенко, Наталія Пилипенко та Дмитро Касьяненко. А Василь Чопей до всього ще й рік переплутав. Він заявив про своє бажання балотуватися на пост президента на позачергових виборах 2014 року.

      Хто може бути президентом України?Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Для реєстрації в ЦВК кандидату або партії необхідно внести грошову заставу у розмірі двох мільйонів п’ятсот тисяч гривень. У випадку програшу, застава не повертається.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019 Володимир Олійник Надія Савченко Петро Симоненко
      Джерело: 24 канал
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