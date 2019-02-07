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      ЦВК не зареєструвала Савченко та Олійника кандидатами у президенти України

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      ЦВК не зареєструвала Савченко та Олійника кандидатами у президенти України
      ЦВК не зареєструвала Савченко та Олійника кандидатами у президенти України / day.kyiv.ua

      Центральна виборча комісія України відмовила в реєстрації кандидатами на виборах президента народному депутатові України Надії Савченко та екс-народному депутату від Партії регіонів, який проживає в Росії, Володимиру Олійнику.

      Надії Савченко було відмовлено в реєстрації, оскільки вона не внесла заставу у 2,5 мільйона гривень, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Рішення з'їзду "Громадсько-політичної платформи Надії Савченко" про висунення її кандидатом на виборах президента не було завірене печаткою.

      Щодо Володимира Олійника, то він порушив низку вимог до кандидата на виборах. У поданих ним документах зазначено, що з жовтня 2014 року він є "політичним біженцем" і проживає на території Російської Федерації.

      Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації також Дмитру Павліченку і Володимиру Кононенко.

      Станом на 7 лютого 91 особа подала документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 41 із них Центрвиборчком зареєстрував.

      Які головні дати виборів президента України2019?Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний перелік кандидатів у президенти оголосять 8 березня. Перший тур голосування за майбутнього президента відбудеться 31 березня. Офіційні його результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.

      Документи до Центральної виборчої комісії для участі у президентських виборах подали 90 осіб. 37 із них Центрвиборчком вже зареєстрував. Реєстрація завершиться 8 лютого.

      вибори 2019

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      Теги: ЦВК Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Олійник Надія Савченко
      Джерело: 24 Канал
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