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      Надію Савченко висунули у президенти

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      Надію Савченко висунули у президенти
      Надію Савченко висунули у президенти / apostrophe.ua

      Ініціативна група з представників політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", яка зібралася у суботу, 26 січня 2019 року, у київському готелі "Україна" підтримала висунення кандидатури Надії Савченко на посаду президента України.

      Зустріч проводила її сестра – Віра Савченко.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      У програмі кандидатки – зміна політичної системи конституційним шляхом. Делегати тримали у руках фрукти гранати та скандували "Свободу Надії Савченко, свободу українським політв‘язням".

      Рішення прийнято одноголосно.

      Як видно на фотографіях, більшість присутніх – люди старшого віку.

      Перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня . Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.
       
      Станом на ранок 25 січня 35 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них Центрвиборчком зареєстрував, шістьом у реєстрації відмовив.
       
      Відео: що треба знати про Надію Савченко
      Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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