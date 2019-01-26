14:26
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Надежду Савченко выдвинули в президенты

      173 Читати новину українською
      Надежду Савченко выдвинули в президенты
      Надежду Савченко выдвинули в президенты / apostrophe.ua

      Инициативная группа из представителей политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", которая собралась в субботу, 26 января 2019 года в киевском отеле "Украина", поддержала выдвижение кандидатуры Надежды Савченко на пост президента Украины.

      Встречу проводила ее сестра – Вера Савченко.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      В программе кандидата – изменение политической системы конституционным путем. Делегаты держали в руках фрукты граната и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным".

      Решение принято единогласно.

      Как видно на фотографиях, большинство собравшихся – люди старшего возраста.

      По состоянию на утро 25 января 35 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шестерым в регистрации отказал.
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сегодня , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 103
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сегодня , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 4969
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сегодня , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 734
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 787
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 3731
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе
       25 октября 2018 , 10:20
      TVi: На нас давит налоговая милиция
       26 апреля 2012 , 14:49 9
      Молодой талант СК Днепр-1: Контракт с Динамо еще не подписывал
       6 августа 2018 , 21:03
      Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
       31 октября 2018 , 22:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук