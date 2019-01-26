Надежду Савченко выдвинули в президенты
Инициативная группа из представителей политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", которая собралась в субботу, 26 января 2019 года в киевском отеле "Украина", поддержала выдвижение кандидатуры Надежды Савченко на пост президента Украины.
Встречу проводила ее сестра – Вера Савченко.
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В программе кандидата – изменение политической системы конституционным путем. Делегаты держали в руках фрукты граната и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным".
Решение принято единогласно.
Как видно на фотографиях, большинство собравшихся – люди старшего возраста.
По состоянию на утро 25 января 35 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шестерым в регистрации отказал.
Источник: 24 Канал
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