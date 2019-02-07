ЦИК не зарегистрировала Савченко и Олейника кандидатами в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на выборах президента народному депутату Украины Надежде Савченко и экс-народному депутату от Партии регионов, который проживает в России, Владимиру Олейнику.

Надежде Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 миллиона гривен, пишет "Интерфакс-Украина".

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Решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.

Что касается Владимира Олейника, то он нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В представленных им документах указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории Российской Федерации.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации также Дмитрию Павличенко и Владимиру Кононенко.

По состоянию на 7 февраля 91 человек подал документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. 41 из них Центризбирком зарегистрировал.

Какие главные даты выборов президента Украины-2019?

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Окончательный перечень кандидатов в президенты объявят 8 марта. Первый тур голосования за будущего президента состоится 31 марта. Официальные его результаты должны сообщить до 10 апреля. Если придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.



Документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах подали 90 человек. 37 из них Центризбирком уже зарегистрировал. Регистрация завершится 8 февраля.