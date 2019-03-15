В ЦИК объяснили, почему заказали так много бюллетеней на выборы

На президентские выборы 2019 года Центральная избирательная комиссия заказала около 60 миллионов бюллетеней сразу на два тура.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко сказал, что публикация на сайте ProZorro заказа на 60 миллионов бюллетеней вызвала лишний ажиотаж, пишет "РБК-Украина".

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Радченко заявил, что бюллетени изготавливаются в соответствии с законами о публичных закупках и выборах президента Украины. Он добавил, что ЦИК не может обойти процедуры, предусмотренные законодательством.

Ровно ничего не произошло, кроме одного, что журналисты и эксперты увидели информацию о намерении закупить такие бюллетени. Но никто не понял, что эти бюллетени планируется закупить для двух туров,

– отметил Радченко.

Евгений Радченко сказал, что количество бюллетеней рассчитывали еще в июне – июле 2018 года, когда формировался соответствующий бюджетный запрос.

Какие особенности будут у бюллетеня для голосования в день выборов:

– текст избирательного бюллетеня будут печатать только с одной стороны на государственном языке;

– текст будут печатать на одном листе размером 200 х 800 миллиметров;

– у избирательного бюллетеня будет песочный цвет;

– избирательный бюллетень будет содержать двутонный водяной знак и защитные волокна с использованием графических защитных антисканерных элементов;

– антисканерные элементы будут выполнены с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового излучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния;

– на каждом избирательном бюллетене с помощью высокой печати с применением защитной краски, проявляющейся на его обороте, будет отражен номер избирательного участка.



Главные даты президентских выборов 2019 года