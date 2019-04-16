З уряду в парламент: з ким Гройсман піде на вибори

Прем’єр-міністр ніколи не приховував свого бажання залишатись у великій політиці. Щоправда, вірогідніше за все, уряд піде у відставку вже після парламентських виборів. Про політичні кар’єрні перспективи Володимира Борисовича журналістка 24 каналу поговорила з політичними експертами.

Всі на вибори!

В ефірі одного з телеканалів Володимир Гройсман заявив про готовність до виборів.

"Ніколи не приховував, що братиму участь у парламентській кампанії. Вважаю, що ще дуже багато чого потрібно зробити. Для цього потрібна розумна більшість, розумна коаліція у парламенті, зразка 2019 року. Тоді Україна буде сильною і буде розвиватись", – сказав прем’єр-міністр.

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Коментуючи слова прем’єр-міністра, директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов зазначає, що Володимир Борисович обережно сказав, що йде в Раду, а як і з ким – не уточнив, поки що.

Очевидно, що до виборів ніякої конкретики ми не побачимо. Одразу після їхнього завершення почнеться переговорний процес, тоді озвучать назви, програми і, можливо, навіть терміни парламентської кампанії. Прем’єр-міністр казав, що їхнє головне завдання – забезпечити чесні вибори, нормальний перехід влади, власне, після виконання цієї функції почнуться активні переговорні процеси,

– додає Юсов.

Для того, щоб залишатись у великій політиці, йому потрібно зайти в Раду, бажано зі своєю фракцією.



Основне завдання Володимира Гройсмана – завести в парламент свою фракцію

Зрозуміло, що після переобрання нового парламенту Володимир Гройсман не залишиться прем'єр-міністром. Наразі він намагається грати свою гру, достатньо грамотно це робить: виглядає острівцем спокою і стабільності на тлі боротьби між кандидатами,

– впевнений політтехнолог Тарас Загородній.

Стабільність і досвідченість

Володимир Гройсман перетворюється на одного з ключових гравців української політики, особливо після можливої перемоги Володимира Зеленського.

На думку експертів, на тлі нового і недосвідченого президента, якщо вибори виграє Зеленський, Гройсман вирізнятиметься компетентністю. Тому новий президент на першому етапі буде більш залежним саме від прем’єр-міністра.

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Тож, стартувати з передвиборчою парламентською кампанією йому буде вигідно. Щоправда, у якому форматі Володимир Гройсман піде на вибори – велике питання.

Чим пізніше відбудуться вибори, тим більші шанси на зміну конфігурації. В такому випадку для нової політичної сили прем’єр-міністра краще, щоб вибори відбулись не дочасно, а планово – в жовтні. Час потрібен для розкрутки нового бренду. Якщо це будуть дострокові парламентські вибори і експрес виборча кампанія, тоді новим проектам буде важко. Доведеться попрацювати за подолання мінімального прохідного бар’єру,

– переконаний Андрій Юсов.

Гройсман є локомотивом децентралізації та має хороші стосунки з очільниками місцевих громад, можливо, новий проект спиратиметься певною мірою на місцеве самоврядування й історії успіху децентралізації. Порівняно з іншими реформами ця визнається правильною і досить успішною.



Володимир Гройсман може піти на парламентську кампанію з Петром Порошенком

Амбіції в нього є, так само як і успішний приклад на місцевому рівні – партія "Вінницька європейська стратегія". Очевидно, що при формуванні команди йтиметься про кооперацію: дехто з урядовців, представники чинної депутатської більшості, можливо, це буде частина фракції "Народний фронт". Це буде зрозуміло вже найближчим часом,

– додає Юсов.

Водночас, багато що залежатиме від результату президентської кампанії Петра Порошенка. Якщо він набере 25-30% – це буде гарна заявка на проходження в парламент, тоді вони можуть скооперуватись і піти до Ради разом.

Піти з Банкової, але не з політики

Тарас Загородній зазначає, що на відміну від виборів 2014 року ніхто нікуди не збирається. Якщо чинний президент програє президентську кампанію, він все одно залишається достатньо активним фактором політики.

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Порошенко не здається і нікуди бігти не збирається, він боєць і це дуже працює на електорат. Він може згуртуватись на виборах до ВРУ. Тому не виключено, що вони можуть піти разом. Поки, умовно кажучи, голосів у Гройсмана може не вистачити, аби самому потягнути список в партії, тому він може піти в Раду з Порошенком,

– зазначає Загородній.

Тож, вірогідніше за все, Володимир Борисович зайняв найвигіднішу позицію – спокійне очікування. І вже після офіційного оголошення результатів президентської кампанії він обиратиме, в якому напрямку та з ким йому рухатись.