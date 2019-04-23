Гройсман планирует сформировать собственную партию для участия в парламентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует сформировать собственную политическую силу для участия в парламентских выборах в Верховную Раду осенью 2019. Сейчас он входит в Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В эфире программы "Свобода слова" глава правительства отметил, что готов к любым выборам и точно будет принимать в них участие, однако уже в составе новой политсилы.

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Он добавил, что в новую партию войдут люди с хорошей репутацией, которые способны не только говорить, но и делать реальные вещи на благо страны, бороться за идеи и реализовывать их.

Идеи есть и как их вводить я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей,

– добавил Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что необходимо изменить избирательную систему до парламентских выборов.

"Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", – подытожил он.

Добавим, после поражения на президентских выборах в парламент планирует баллотироваться и нынешний глава государства Петр Порошенко.

Парламентские выборы-2019: что известно?Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



29 июля стартует избирательный процесс. С этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, либо некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа.



Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных депутатов и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принять присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.