Гройсман планує сформувати власну партію для участі в парламентських виборах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує сформувати власну політичну силу для участі у парламентських виборах до Верховної Ради восени 2019. Наразі він входить до Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

В ефірі програми "Свобода слова" глава уряду зауважив, що готовий до будь-яких виборів і точно буде брати в них участь, проте вже у складі нової політсили.

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Він додав, що у новостворену партію увійдуть люди з гарною репутацією, які здатні не лише говорити, а й робити реальні речі на користь країни, боротися за ідеї та реалізовувати їх.

Ідеї є і як їх впроваджувати я теж розумію. Тому буде сформована сила однодумців, з якими ми підемо на вибори і будемо просити мандат довіри у людей,

– додав Гройсман.

Прем'єр-міністр також наголосив, що необхідно змінити виборчу систему до парламентських виборів.

"Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний на старій системі, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", – підсумував він.

Додамо, після поразки на президентських виборах до парламенту планує балотуватися і чинний глава держави Петро Порошенко.

Парламентські вибори-2019: що відомо?Вибори до Верховної Ради 9 скликання заплановані на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



29 липня стартує виборчий процес. З цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи повинні скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.