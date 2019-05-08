Депутаты боятся роспуска и досрочных выборов, – советник Зеленского

Депутаты пытаются отсрочить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, потому что боятся роспуска и досрочных выборов. Ведь за ними осталось много невыполненных задач и непринятых решений.

Такое мнение высказал советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка в прямом эфире 24 канала.

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На вопрос, почему депутаты пытаются оттянуть инаугурацию президента, Рябошапка ответил, что на это есть политические причины.

Во-первых, Верховная Рада боится роспуска, поэтому пытается перенести эту дату как можно дальше. К тому же, эта дата инаугурации важна для пока что действующей власти, потому что, как мы видим, в течение последних дней происходит очень много кадровых назначений. Также парламент боится досрочных выборов, потому что за ними осталось много невыполненных домашних заданий и решений,

– заверил советник Зеленского.

Он подчеркнул, что это может быть свидетельством того, что парламент не столь эффективен, как депутаты пытаются убедить украинцев. Самый низкий рейтинг доверия к парламенту как к государственной институции это подтверждает.

По его словам, многие нардепы-мажоритарщики уже начинают вкладываться в будущую избирательную кампанию.

"Я думаю, что досрочные выборы, если они будут, существенно изменят политический ландшафт и расклад политсил в парламенте. По крайней мере, появится несколько политических сил, в частности Зеленского и Вакарчука", – сказал Рябошапка. И добавил, что 27 мая он не считает той красной датой, после которой можно распустить Верховную Раду.