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      Депутати бояться розпуску і дострокових виборів, – радник Зеленського

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Депутати намагаються відтягнути дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, бо боїться розпуску та дострокових виборів. Адже за ними залишилося буде багато невиконаних завдань і неприйнятих рішень.

      Таку думку висловив радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка у прямому ефірі 24 каналу.

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      На запитання, чому депутати намагаються відтягнути інавгурацію президента, Рябошапка відповів, що на це є політичні причини.

      По-перше, Верховна Рада боїться розпуску, тому намагається перенести цю дату якомога далі. До того ж, ця дата інавгурації важлива для поки що чинної влади, бо як ми бачимо протягом останніх днів відбувається дуже багато кадрових призначень. Також парламент боїться дострокових виборів, тому що за ними залишилося буде багато невиконаних домашніх завдань і рішень,
      – запевнив радник Зеленського.

      Він наголосив, що це може бути свідченням того, що парламент не настільки ефективний, як депутати намагаються переконати українців. Найнижчий рейтинг довіри до парламенту як до державної інституції це підтверджує.

      За його словами, багато нардепів-мажоритарників вже починають вкладатися у майбутню виборчу кампанію.

      "Я думаю, що дострокові вибори, якщо вони таки будуть, суттєво змінять політичний ландшафт і розклад політсил у парламенті. Принаймні, з’явиться декілька політичних сил, зокрема Зеленського та Вакарчука", – сказав Рябошапка. І додав, що 27 травня він не вважає тією червоною датою, після якої можна розпустити Верховну Раду.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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