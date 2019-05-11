Гройсман йде на вибори до Ради: що відомо про його партію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поки є небагатослівним щодо своєї партії, з якою збирається йти на парламентські вибори 2019 року. За його словами, формат, прізвища та ідеологію політсили він оголосить пізніше. Сама ж інформація щодо створення партії Гройсмана може з'явитися у липні.

У середині квітня чинний український прем’єр Володимир Гройсман оголосив, що все ж піде на парламентські вибори, і для цього планує сформувати власну політичну партію.

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Як розповів Гройсман у ефірі "Радіо НВ", він йтиме на вибори з тими ідеями та думками, які є, для того, щоб у наступній каденції бути більш ефективним.

"Вважаю, що через прямі вибори до парламенту, матиму більший суспільний мандат, якщо люди мене підтримують. Моє завдання в тому буде, щоб завершувати забезпечувати те, що для людей є важливим", – підкреслив політик.

Чинний прем’єр так і не сказав, з якою саме партією йтиме на вибори. За його словами, формат політсили ще не визначено, а коли це станеться, то обов’язково про це повідомить. Крім того, він не назвав жодних прізвищ, що будуть у його команді.

Коли вирішимо всі організаційні питання, повідомимо, де розташовується штаб, хто його очолює, хто входить, яку ідеологію має політсила та які завдання перед нею стоять. Я б хотів, щоб це була достатньо якісна з точки зору професійності та здатності політична сила. Насправді можу сказати, що зараз шукаю людей, які могли би бути достатньо результативними. Також би хотів бути дотичним до створення класичної центристської політичної партії, яку би було створено не під вибори, а яка би була достатньо організованою структурою з визначеною ідеологію з об’єднанням якісних і фахових людей, які можуть не просто розмовляти,

– каже очільник Кабміну.

Наразі точно відомо, що Гройсман не піде на вибори з "Вінницькою європейською стратегією", до якої має безпосередній стосунок.

"Це регіональна партія. Ми її створили перед місцевими виборами 2015 року та вона брала участь у виборах до міськради Вінниці. У нас і у мене особисто є дуже класна команда у Вінниці, яка з точки зору професійних якостей є однією з найкращих. Тоді перед місцевими виборами ми вирішили, що не можемо на півдорозі зупинитися та залишити всі ті напрацювання, які були у Вінниці, та кинути їх на догоду якимось популістичним політсилам. І тому було створено "Вінницьку європейську стратегію", яка об’єднала всю мою команду у Вінниці", – пояснив політик.

Щодо об’єднання з кимось, Гройсман розповів, що у нього відбуваються консультації та обговорення з багатьма людьми, зокрема з Арсенієм Яценюком.

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"Вважаю, є багато речей які ми можемо зробити, об’єднавшись", – стверджує прем’єр.

Що стосується дати, коли буде оголошено про створення партії Гройсмана, то це відбудеться у липні, коли починається передвиборча компанія, або навіть раніше.

До слова, більшість експертів і ЗМІ зараз поєднують з Гройсманом громадське об’єднання "Українська стратегія" і кажуть, що на його базі буде створено нову партію. Судячи з сайту політсили, його засновниками є нардеп Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та громадський активіст Євген Золотарьов. На ресурсі здебільшого мовиться про здобутки Гройсмана на посадах міського голови Вінниці та прем’єр-міністра України.

Раніше Володимир Гройсман заявляв, що він жодним чином не збирається йти у відставку з посади прем'єр міністра до виборів до Верховної Ради.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року? Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.

Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" є готовими проголосувати 1,5% виборців.



Які партії можуть пройти до Ради: інфографіка 24 каналу