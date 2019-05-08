20:53
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Володимир Кличко зібрався у Верховну Раду, – ЗМІ

      824 Читать новость на русском
      Володимир Кличко балотуватиметься до парламенту
      Володимир Кличко балотуватиметься до парламенту / Facebook-сторінка Володимира Кличка

      Колишній український боксер Володимир Кличко може піти у політику, а саме – балотуватися до Верховної Ради на виборах у жовтні, очоливши партію УДАР.

      Про плани Володимира Кличка у політиці "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва Віталія Кличка.

      Читайте також: Вакарчук йде на парламентські вибори, – ЗМІ

      Остаточних рішень поки що немає, а сам Кличко-молодший до кінця не вирішив, чи йому це потрібно. Проте розмови про потенційну політичну кар’єру Володимира активно ведуться в оточенні УДАРу та в "найвищих кабінетах країни".

      Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес. Дуже багато чого залежить від того, чи вибори будуть дострокові, чи строкові,
      – пояснив співрозмовник видання.

      Своє рішення Володимир Кличко озвучить у червні, запевнило джерело.

      У 2017 році Володимир Кличко завершив кар’єру боксера: чим він займається зараз? Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.

      У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.

      У березні 2018 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт на 40, а потім на 80 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки як професіонал. Бої можуть відбутися в 2019 році – у травні, вересні та грудні. Наразі Володимир Кличко не дав відповіді на пропозицію DAZN.

      вибори Верховна Рада які партії пройдуть інфографіка

      blog_ava
      Головні міфи і правда про Другу світову війну
      сьогодні
      20375
      Теги: Новини України Новини політики Спорт Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Володимир Кличко УДАР
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антикорупційний суд: коли, кого, як і за що
      сьогодні , 20:35 Антикорупційний суд: коли, кого, як і за що
      Ірина Поліщук 81
      Друга світова війна 1939-45: історія, як почалася і закінчилася
      сьогодні , 19:29 Друга світова війна 1939-45: історія, як почалася і закінчилася
      Ірина Лаб'як 346
      Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу
      сьогодні , 19:01 Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу
      Ольга Черненко 585
      Головні міфи і правда про Другу світову війну
      сьогодні , 18:00 Головні міфи і правда про Другу світову війну
      Інна Жолобович 16 20374
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      сьогодні , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук