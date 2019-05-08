Володимир Кличко зібрався у Верховну Раду, – ЗМІ

Колишній український боксер Володимир Кличко може піти у політику, а саме – балотуватися до Верховної Ради на виборах у жовтні, очоливши партію УДАР.

Про плани Володимира Кличка у політиці "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва Віталія Кличка.

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Остаточних рішень поки що немає, а сам Кличко-молодший до кінця не вирішив, чи йому це потрібно. Проте розмови про потенційну політичну кар’єру Володимира активно ведуться в оточенні УДАРу та в "найвищих кабінетах країни".

Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес. Дуже багато чого залежить від того, чи вибори будуть дострокові, чи строкові,

– пояснив співрозмовник видання.

Своє рішення Володимир Кличко озвучить у червні, запевнило джерело.

У 2017 році Володимир Кличко завершив кар’єру боксера: чим він займається зараз? Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.



У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.



У березні 2018 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт на 40, а потім на 80 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки як професіонал. Бої можуть відбутися в 2019 році – у травні, вересні та грудні. Наразі Володимир Кличко не дав відповіді на пропозицію DAZN.