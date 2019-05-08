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      Владимир Кличко собрался в Верховную Раду, – СМИ

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      Владимир Кличко будет баллотироваться в парламент
      Владимир Кличко будет баллотироваться в парламент / Facebook-страница Владимира Кличко

      Бывший украинский боксер Владимир Кличко может уйти в политику, а именно – баллотироваться в Верховную Раду на выборах в октябре, возглавив партию УДАР.

      О планах Владимира Кличко в политике "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева Виталия Кличко.

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      Окончательных решений пока что нет, а сам Кличко-младший до конца не решил, или ему это нужно. Однако разговоры о потенциальной политической карьере Владимира активно ведутся в окружении УДАРа и в "высших кабинетах страны".

      Володе нужно закончить еще много дел, и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные,
      – пояснил собеседник издания.

      Свое решение Владимир Кличко озвучит в июне, заверил источник.

      В 2017 году Владимир Кличко завершил карьеру боксера: чем он занимается сейчас?После завершения профессиональной карьеры боксера он начал преподавать в швейцарском университете Санкт-Галлена. Владимир разработал и ведет курс под названием CAS Change&Innovation Management.

      В 2018 году Владимир представил свою книгу под названием "Управление вызовами", в которой рассказывается о том, как достичь поставленных целей.

      В марте 2018 года стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт на 40, а затем на 80 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет 3 поединка как профессионал. Бои могут состояться в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Пока Владимир Кличко не дал ответа на предложение DAZN.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 УДАР Верховная Рада Владимир Кличко
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