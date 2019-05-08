Вакарчук идет на парламентские выборы, – СМИ

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пойдет на парламентские выборы.

По данным журналистов "Факты ICTV", 16 мая певец наконец объявит о своем походе в политику и представит команду.

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Место и время встречи пока неизвестны. В пресс-службе группы "Океан Эльзы" эту информацию пока не опровергают, но и не подтверждают.

По источникам 24 канала, потенциально в команде Святослава Вакарчука может оказаться и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия. Политолог Александр Антонюк утверждает, что для того, чтобы нынешний поход в Раду стал более успешным Вакарчуку нужны две составляющие – хорошая команда и четкая программа.

Данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.



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