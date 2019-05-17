Чи будуть наслідки від масових відставок топ-чиновників: відповідь експертки
Топ-посадовці та чиновники 17 травня масово почали писати заяви про звільнення, зокрема через набуття повноважень новообраним президентом Володимиром Зеленським.
Про це розповіла юристка та народна депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник у прямому ефірі 24 каналу.
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Так, вона наголосила, що від цього держава "не завалиться" (не перестане працювати, – 24 канал), тому не треба з цього приводу драматизувати.
Навіть якщо зараз всі міністри напишуть, що йдуть у відставку, все одно інституційно залишаються їх заступники. Є межа всім цим історіям і всі розуміють, що відповідальність має бути. Є політичні посади, а є адміністративні державницькі посадовці, які продовжать виконувати функції і обов’язки,
– заявила Сотник.
На запитання, чому Зеленський так поспішає з розпуском парламенту, депутатка відповіла, що "зараз з боку старої команди може бути не зовсім саботаж, а швидше небажання співпрацювати і це може призвести до якихось прогалин, коли він не зможе реально впливати на те, що відбувається в тих відділах, за які він конституційно відповідає".
Вона додала, що Зеленський без Верховної Ради може призначити лише це свою Адміністрацію і голову РНБО.
Хто з топ-посадовців подав у відставку?
- Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, що займався зовнішньою політикою.
- Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.
- Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.
- Представниця президента у парламенті Ірина Луценко.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.
- Перший заступник СБУ Павло Демчина.