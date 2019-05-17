19:38
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Чи будуть наслідки від масових відставок топ-чиновників: відповідь експертки

      74 Читать новость на русском
      Чому топ-чиновники масово йдуть у відставку: відповідь експертки
      Чому топ-чиновники масово йдуть у відставку: відповідь експертки / Дебет Кредит

      Топ-посадовці та чиновники 17 травня масово почали писати заяви про звільнення, зокрема через набуття повноважень новообраним президентом Володимиром Зеленським.

      Про це розповіла юристка та народна депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Зеленський може розпустити Раду, попри вихід "Народного фронту" з коаліції, – Сотник

      Так, вона наголосила, що від цього держава "не завалиться" (не перестане працювати, – 24 канал), тому не треба з цього приводу драматизувати.

      Навіть якщо зараз всі міністри напишуть, що йдуть у відставку, все одно інституційно залишаються їх заступники. Є межа всім цим історіям і всі розуміють, що відповідальність має бути. Є політичні посади, а є адміністративні державницькі посадовці, які продовжать виконувати функції і обов’язки,
      – заявила Сотник.

      На запитання, чому Зеленський так поспішає з розпуском парламенту, депутатка відповіла, що "зараз з боку старої команди може бути не зовсім саботаж, а швидше небажання співпрацювати і це може призвести до якихось прогалин, коли він не зможе реально впливати на те, що відбувається в тих відділах, за які він конституційно відповідає".

      Вона додала, що Зеленський без Верховної Ради може призначити лише це свою Адміністрацію і голову РНБО.

      Хто з топ-посадовців подав у відставку?

      1. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, що займався зовнішньою політикою.
      2. Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.
      3. Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.
      4. Представниця президента у парламенті Ірина Луценко.
      5. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.
      6. Перший заступник СБУ Павло Демчина.
      blog_ava
      Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
      сьогодні
      20799
      Теги: Новини України Павло Клімкін Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Олександр Турчинов Ірина Луценко Ігор Райнін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      сьогодні , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 236
      Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      сьогодні , 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      Олександр Бевза 976
      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      сьогодні , 18:02 Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      Ірина Поліщук 6153
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сьогодні , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 820
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 2003
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук