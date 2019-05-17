Будут ли последствия от массовых отставок топ-чиновников: ответ эксперта

Топ-чиновники и госслужащие 17 мая массово начали писать заявления об увольнении, в том числе из-за приобретения полномочий новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала юрист и народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник в прямом эфире 24 канала.

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Так, она подчеркнула, что от этого государство "не рухнет" (не перестанет работать, – 24 канал), поэтому не надо по этому поводу драматизировать.

Даже если сейчас все министры напишут, что уходят в отставку, все равно остаются институционально их заместители. Есть предел всем этим историям и все понимают, что ответственность должна быть. Есть политические должности, а есть административные государственные чиновники, которые продолжат выполнять функции и обязанности,

– заявила Сотник.

На вопрос, почему Зеленский так спешит с роспуском парламента, депутат ответила, что "сейчас со стороны старой команды может быть не совсем саботаж, а скорее нежелание сотрудничать и это может привести к каким-либо пробелам, когда он не сможет реально влиять на то, что происходит в тех отделах, за которые он конституционно отвечает".

Она добавила, что Зеленский без Верховной Рады может назначить только свою Администрацию и главу СНБО.

Кто еще из должностных лиц подал в отставку?