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      Будут ли последствия от массовых отставок топ-чиновников: ответ эксперта

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      Почему топ-чиновники массово уходят в отставку: ответ эксперта
      Почему топ-чиновники массово уходят в отставку: ответ эксперта / Дебет Кредит

      Топ-чиновники и госслужащие 17 мая массово начали писать заявления об увольнении, в том числе из-за приобретения полномочий новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

      Об этом рассказала юрист и народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Зеленский может распустить Раду, невзирая на выход "Народного фронта" из коалиции, – Сотник

      Так, она подчеркнула, что от этого государство "не рухнет" (не перестанет работать, – 24 канал), поэтому не надо по этому поводу драматизировать.

      Даже если сейчас все министры напишут, что уходят в отставку, все равно остаются институционально их заместители. Есть предел всем этим историям и все понимают, что ответственность должна быть. Есть политические должности, а есть административные государственные чиновники, которые продолжат выполнять функции и обязанности,
      – заявила Сотник.

      На вопрос, почему Зеленский так спешит с роспуском парламента, депутат ответила, что "сейчас со стороны старой команды может быть не совсем саботаж, а скорее нежелание сотрудничать и это может привести к каким-либо пробелам, когда он не сможет реально влиять на то, что происходит в тех отделах, за которые он конституционно отвечает".

      Она добавила, что Зеленский без Верховной Рады может назначить только свою Администрацию и главу СНБО.

      Кто еще из должностных лиц подал в отставку?

      1. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой.
      2. Глава Администрации Президента Игорь Райнин.
      3. Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.
      4. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
      5. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
      6. Первый заместитель СБУ Павел Демчина.
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      Теги: Новости Украины Павел Климкин Новости политики Владимир Зеленский Игорь Райнин Ирина Луценко Александр Турчинов Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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