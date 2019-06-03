Зеленский уволил заместителя председателя СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Кононенко занимал эту должность с 10 июля 2017 года

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства 3 июня.

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До назначения на эту должность Кононенко несколько месяцев возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ (Департамент "Т").

С марта 2014 года до 14 февраля 2017 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Черкасской области. 23 марта 2018 года он получил воинское звание генерал-лейтенант.

Кого еще из СБУ уволил Владимир Зеленский?

Перед этим – Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. Кроме того, пост покинул глава главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.

До этого Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако перед этим, 20 мая, Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.

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Кого и на какие должности назначил Владимир Зеленский: инфографика 24 канала