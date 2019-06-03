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      Баканов назвал основную задачу, которую Зеленский поручил выполнить СБУ

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      Баканов рассказал, какие задачи дал Зеленский СБУ
      Баканов рассказал, какие задачи дал Зеленский СБУ / Фото из Facebook

      Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Службой безопасности Украины задачу победить коррупцию, которая является самой большой проблемой государства.

      Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге рассказал, что сегодня состоялась встреча руководства СБУ с президентом Зеленским.

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      "Президент поставил перед Службой безопасности достаточно четкие задачи, первейшая из которых – преодолеть коррупцию, которую он считает основной бедой Украины", – заявил он.

      По его словам, именно коррупция не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага – справедливость и безопасность.

      Больше не будет никаких "крышевателей", никаких "смотрящих" за бизнесом или теневыми сделками. Наша главная задача – вывести бизнес из тени, ведь именно он является кормовой базой для коррупции,
      – подчеркнул Баканов.

      Кроме того, чиновник добавил, что одна из главных задач СБУ наладить эффективную коммуникацию с обществом и журналистами.

      "Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех журналистов-обличителей к сотрудничеству. Если у вас есть материалы по преступлениям, которые вы расследуете, пожалуйста, обращайтесь в Службу безопасности, а мы будем их обрабатывать и информировать общество о состоянии таких расследований", заверил Баканов.

      Он пообещал, что если соответствующие материалы расследований не подпадают под подследственность СБУ, то будут передаваться другим правоохранительным органам.

      Какие кадровые изменения произошли в СБУ при президентстве Зеленского?3 июня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Кононенко занимал эту должность с 10 июля 2017 года.

      Перед этим – Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ и отстранил от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. Кроме того, пост покинул глава главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.

      До этого Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако перед этим, 20 мая, Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Расследования Журналисты Коррупция Иван Баканов СБУ
      Источник: 24 Канал
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