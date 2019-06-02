Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді

Указ про призначення Івана Баканова першим заступником Голови СБУ було опубліковано 22 травня. З 27 травня Голова СБУ Василь Грицак перебуває у відпустці, а обов'язки голови СБУ виконує Баканов.

Скоріше за все, Грицак з відпустки вже не повернеться, тож вже зараз Баканов фактично керує СБУ. Якщо він продемонструє свою ефективність на цій посаді, з великою ймовірністю, Зеленський попросить Раду призначити його повноцінним Головою Служби.

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Для нас, як громадян, важливим є відповідь на одне ключове питання: чи збирається Баканов ремонтувати Службу: з одного боку, зачистити СБУшні корупційні клани, а з іншого – посилити героїв контрозвідки та контертерору.

Відповідь на це питання така – поняття не маю. Принаймні зараз. Про Івана Баканова відомо так мало, що ми просто не знаємо, чи він зможе провести реформу? Чи захоче проводити? А головне, чи йому стане сміливості, навіть якщо він і захоче, і зможе.

Корумповані СБУшні клани чинитимуть шалений спротив будь-яким змінам. Направду, треба мати сміливість, щоб почати з ними цю війну. Якщо Баканов за це візьметься – це буде війна. Я це точно знаю, бо ми з цим кланами вже три роки як в протиборстві.

На користь Баканова говорить те, що він принаймні юрист. Тож, на відміну від, наприклад, Луценка, розбирається в базових речах. Це вселяє надію, що, як мінімум, він буде розуміти, що підписує. І які наслідки матиме підписаний ним документи і для країни, і для нього особисто.



Юрій Луценко

З іншого боку, Баканов не має досвіду роботи в правоохоронних структурах, він не служив в армії і тим більше не працював в спецслужбах. А ось так з ходу розібратися в такій непростій і специфічній сфері дуже не просто.

Та й зважте, що всередині самої служби Баканову будуть заважати, а не допомагати. Корумповані СБУшники підставлятимуть його на кожному кроці. Зловживатимуть відсутністю досвіду в керівника, а не допомагатимуть йому цей досвід отримати.

Поки це нагадує футболіста, який вийшов на ринг одразу проти трьох професійних боксерів, які ще й кастети в рукавички собі позашивали. За таких умов перемогти їх завдання не з простих.

Не з простих, але з цілком досяжних. Особливо зважаючи на те, що Іван Баканов людина з найближчого кола президента і користується його повною довірою.

Питання "чи справить Баканов" зараз не головне. Головне питання – "чи захоче Баканов справлятися". Тобто для чого він очолив СБУ: щоб докорінно змінити корумповану систему чи, щоб поставити її на службу новообраному президенту?

Найшвидшим показником реальних намірів Баканова щодо реформи СБУ стане оприлюднення ним своєї електронної декларації. Або її засекречення. Нагадаю, що ми кілька років судимося з рішенням керівництва Служби сховати свої декларації.

Якщо Баканов сховає власну декларацію і не скасує незаконне рішення попередників, то особливих змін в СБУ не відбудеться. Засекречення декларацій керівництва СБУ захищало незаконні статки найогидніших представників старої Служби. Які там зміни, якщо новий керівник зробить ставку на захист цих кланів?

Щоб "розсекретити" декларації керівників СБУ, Баканов як тимчасовий очільник відомства повинен не лише скасувати відповідні нормативні документи, а й зобов’язати подати електронні декларації голову СБУ, решту його заступників, а також інших керівників, як того вимагає Закон.



Іван Баканов

І навіть до скасування цих документів нічого не заважає Івану Баканову оприлюднити свою власну декларацію. Це буде найпростіший, найшвидший і при цьому найочевидніший сигнал того, що на Службу чекають позитивні зміни. Все це ми донесли новому очільнику СБУ офіційними та неофіційними каналами. Зараз рішення виключно за Іваном Бакановим.

Я дуже сподіваюся, що він був щирим у своєму бажанні реформувати СБУ. Оприлюднення декларацій керівництва Служби – гарний доказ щирості його намірів.

Нагадаю, що засекречення декларацій СБУ сховало статки, наприклад, колишнього першого заступника голови зовнішньої розвідки Семочка, який до того багато років працював на керівних посадах у СБУ та у якого журналісти знайшли лише нерухомості на понад вісім мільйонів доларів.

Уникав декларування скандальний попередник Баканова екс-перший заступник голови СБУ Павло Демчина. За фактом незаконного збагачення Демчини НАБУ розслідувало кримінальну справу та навіть підготувало його підозру.



Павло Демчина

Новий виконувач обов’язків Голови Служби безпеки України Іван Баканов повинен скасувати незаконний "секретний" порядок декларування керівництва СБУ, а також оприлюднити їхні декларації. Крім того, він повинен задекларуватися й сам. Інакше він ризикує перетворитися на чергового Демчину чи Семочка.