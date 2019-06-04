Баканову дали військове звання, аби той міг очолити СБУ

Соратнику президента Зеленського по "Кварталу" Івану Баканову дали звання лейтенанта, аби його можна було призначити першим заступником голови Служби безпеки України. Оскільки з 27 травня голова СБУ Василь Грицак перебуває у відпустці, то обов'язки голови СБУ виконує Баканов і фактично очолює службу.

22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. До того вже екс-керівник "Студії "Квартал 95" був лідером партії "Слуга народу". Як зауважує УНН, попри те, що Баканову звання лейтенанта дали, він не служив та не перебував на військовому обліку.

Читайте також: Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ

3 червня Баканов провів брифінг. За його словами, корупція не дає можливості справедливо розподіляти основні соціальні блага – справедливість та безпеку, тож тепер – під фактично керівництвом Баканова – служба боротиметься із цим явищем як "з основною бідою України".

Більше не буде ніяких "кришувальників", ніяких "смотрящих" за бізнесом чи тіньовими оборудками. Наше головне завдання – вивести бізнес з тіні, адже саме він є кормовою базою для корупції,

– наголосив Баканов.

Окрім того, чиновник додав, що одне з головних завдань СБУ – налагодити ефективні комунікації з суспільством та журналістами.

Які кадрові зміни відбулися в СБУ за президентства Зеленського?3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України . Кононенко займав цю посаду з 10 липня 2017 року.



Перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Окрім того, посаду залишив очільник головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.



До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Однак перед цим, 20 травня, Василь Грицак, всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.