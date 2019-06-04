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      Баканову дали військове звання, аби той міг очолити СБУ

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      Іван Баканов
      Іван Баканов / АП

      Соратнику президента Зеленського по "Кварталу" Івану Баканову дали звання лейтенанта, аби його можна було призначити першим заступником голови Служби безпеки України. Оскільки з 27 травня голова СБУ Василь Грицак перебуває у відпустці, то обов'язки голови СБУ виконує Баканов і фактично очолює службу.

      22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. До того вже екс-керівник "Студії "Квартал 95" був лідером партії "Слуга народу". Як зауважує УНН, попри те, що Баканову звання лейтенанта дали, він не служив та не перебував на військовому обліку.

      Читайте також: Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ

      3 червня Баканов провів брифінгЗа його словами, корупція не дає можливості справедливо розподіляти основні соціальні блага – справедливість та безпеку, тож тепер – під фактично керівництвом Баканова – служба боротиметься із цим явищем як "з основною бідою України". 

      Більше не буде ніяких "кришувальників", ніяких "смотрящих" за бізнесом чи тіньовими оборудками. Наше головне завдання – вивести бізнес з тіні, адже саме він є кормовою базою для корупції,
      – наголосив Баканов.

      Окрім того, чиновник додав, що одне з головних завдань СБУ – налагодити ефективні комунікації з суспільством та журналістами.

      Які кадрові зміни відбулися в СБУ за президентства Зеленського?3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Кононенко займав цю посаду з 10 липня 2017 року.

      Перед цим – Віталія Малікова з посади першого заступника глави СБУ та від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Окрім того, посаду залишив очільник головного управління СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.

      До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Однак перед цим, 20 травня, Василь Грицак, всі його заступники та члени команди подали рапорти про звільнення.

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      Теги: Новини України Новини політики Іван Баканов СБУ
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