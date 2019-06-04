Баканову дали воинское звание, чтобы тот мог возглавить СБУ
Соратнику президента Зеленского по "Кварталу" Ивану Баканову дали звание лейтенанта, чтобы его можно было назначить первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Поскольку с 27 мая глава СБУ Василий Грицак находится в отпуске, то обязанности председателя СБУ выполняет Баканов и фактически возглавляет службу.
22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. До того уже экс-руководитель "Студии "Квартал 95" был лидером партии "Слуга народа". Как отмечает УНН, несмотря на то, что Баканову звание лейтенанта дали, он не служил и не состоял на воинском учете.
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3 июня Баканов провел брифинг. По его словам, коррупция не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага – справедливость и безопасность, так что теперь – фактически под руководством Баканова – служба будет бороться с этим явлением как "основной бедой Украины".
Больше не будет никаких "крышевателей", никаких "смотрящих" за бизнесом или теневыми сделками. Наша главная задача – вывести бизнес из тени, ведь именно он является кормовой базой для коррупции,
– подчеркнул Баканов.
Кроме того, чиновник добавил, что одна из главных задач СБУ – наладить эффективные коммуникации с обществом и журналистами.
Какие кадровые изменения произошли в СБУ при президентстве Зеленского?
3 июня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Кононенко занимал эту должность с 10 июля 2017 года.
Перед этим – Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. Кроме того, пост покинул глава главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.
До этого Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду
представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако перед этим, 20 мая, Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.