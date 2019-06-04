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      Баканову дали воинское звание, чтобы тот мог возглавить СБУ

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      Иван Баканов
      Иван Баканов / АП

      Соратнику президента Зеленского по "Кварталу" Ивану Баканову дали звание лейтенанта, чтобы его можно было назначить первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Поскольку с 27 мая глава СБУ Василий Грицак находится в отпуске, то обязанности председателя СБУ выполняет Баканов и фактически возглавляет службу.

      22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. До того уже экс-руководитель "Студии "Квартал 95" был лидером партии "Слуга народа". Как отмечает УНН, несмотря на то, что Баканову звание лейтенанта дали, он не служил и не состоял на воинском учете.

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      3 июня Баканов провел брифинг. По его словам, коррупция не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага – справедливость и безопасность, так что теперь – фактически под руководством Баканова – служба будет бороться с этим явлением как "основной бедой Украины".

      Больше не будет никаких "крышевателей", никаких "смотрящих" за бизнесом или теневыми сделками. Наша главная задача – вывести бизнес из тени, ведь именно он является кормовой базой для коррупции,
      – подчеркнул Баканов.

      Кроме того, чиновник добавил, что одна из главных задач СБУ – наладить эффективные коммуникации с обществом и журналистами.

      Какие кадровые изменения произошли в СБУ при президентстве Зеленского?
      3 июня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Кононенко занимал эту должность с 10 июля 2017 года.

      Перед этим – Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. Кроме того, пост покинул глава главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.

      До этого Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду
      представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако перед этим, 20 мая, Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Иван Баканов
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