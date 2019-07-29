Вбивство Гандзюк: "хворий" підозрюваний в організації вбивства розважався на футболі

Ігор Павловський, якого підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, розважався на грі "Динамо" і "Шахтаря" в Одесі.

Про це повідомляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

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Ігоря Павловського випустили із СІЗО під домашній арешт з носінням електронного браслета "через жахливий стан здоров'я". Через ці ж причини він двічі ухилявся від допиту суду.

Ігорю було дуже погано в СІЗО, він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото,

– заявляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".



Ігор Павловський на футболі

"В Ігоря насправді все добре. СБУ, ГПУ та адвокати Павловського брехали про стан здоров'я вбивці, щоб вивезти його з СІЗО додому. Щоб він жив нормальним життям, пив водочку і їздив на футбол, коли захочеться", – написали активісти.

Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео