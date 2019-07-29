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      Вбивство Гандзюк: "хворий" підозрюваний в організації вбивства розважався на футболі

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      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / hromadske.ua

      Ігор Павловський, якого підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, розважався на грі "Динамо" і "Шахтаря" в Одесі.

      Про це повідомляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

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      Ігоря Павловського випустили із СІЗО під домашній арешт з носінням електронного браслета "через жахливий стан здоров'я". Через ці ж причини він двічі ухилявся від допиту суду.

      Ігорю було дуже погано в СІЗО, він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото,
      – заявляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".

      Ігор Павловський
      Ігор Павловський на футболі

      "В Ігоря насправді все добре. СБУ, ГПУ та адвокати Павловського брехали про стан здоров'я вбивці, щоб вивезти його з СІЗО додому. Щоб він жив нормальним життям, пив водочку і їздив на футбол, коли захочеться", – написали активісти.

      Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк СБУ ГПУ Активісти СІЗО
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