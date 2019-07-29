Вбивство Гандзюк: "хворий" підозрюваний в організації вбивства розважався на футболі
Ігор Павловський, якого підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, розважався на грі "Динамо" і "Шахтаря" в Одесі.
Про це повідомляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.
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Ігоря Павловського випустили із СІЗО під домашній арешт з носінням електронного браслета "через жахливий стан здоров'я". Через ці ж причини він двічі ухилявся від допиту суду.
Ігорю було дуже погано в СІЗО, він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото,
– заявляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Ігор Павловський на футболі
"В Ігоря насправді все добре. СБУ, ГПУ та адвокати Павловського брехали про стан здоров'я вбивці, щоб вивезти його з СІЗО додому. Щоб він жив нормальним життям, пив водочку і їздив на футбол, коли захочеться", – написали активісти.
Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.
Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео