Вирок виконавцям вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк набув чинності після того, як Дніпровський апеляційний суд повернув апеляційні скарги заявникам, мотивувавши рішення тим, що вирок не містить обвинувачень осіб, вказаних в апеляції.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

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Скарги подали адвокати фігурантів справи Гандзюк Владислава Мангера, Олексія Левіна та Миколи Ставицького, які не були засуджені. Суддя мотивував своє рішення тим, що у вироках обвинуваченим не згадуються прізвища Мангера та Левіна, а що стосується Ставицького, то хоч його прізвище та ініціали у вироку є, проте обвинувачень проти нього судове рішення не містить.

Вирок стосується виключно обвинувачення особам, які уклали угоду про визнання винуватості. Дослідження та оцінку правомірності дій інших осіб, які таку угоду не укладали, суд не здійснював,

– йдеться в ухвалі.

Документ набрав законної сили 18 липня і може бути оскаржений у Верховному суді протягом трьох місяців.



Копія ухвали Дніпровського апеляційного суду / Фото "Українська правда"

Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео



