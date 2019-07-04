Хто замовив Катю Гандзюк: як активісти зустрічали Авакова в Канаді

На конференції в Канаді голову українського МВС зустріли з плакатами, на яких писало питання щодо замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді, активісти зустріли появу на сцені міністра Авакова з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", – написала Тетяна Печончик.

Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter повідомив, що зустрічався з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодія ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю нової техніки.

З міністром оборони Канади @HarjitSajjan обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.



Водночас,питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим! pic.twitter.com/w1oABS8Y5K — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що в Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишніх топ-чиновників Херсонської ОДА у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео