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      Хто замовив Катю Гандзюк: як активісти зустрічали Авакова в Канаді

      827 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / twitter.com

      На конференції в Канаді голову українського МВС зустріли з плакатами, на яких писало питання щодо замовників вбивства Катерини Гандзюк.

      Під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді, активісти зустріли появу на сцені міністра Авакова з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

      Читайте також: Вбивство Гандзюк: Суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати стеження за ним

      "Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", – написала Тетяна Печончик.

      Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter повідомив, що зустрічався з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодія ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю нової техніки.

      Раніше повідомлялося, що в Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишніх топ-чиновників Херсонської ОДА у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

      Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Канада Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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