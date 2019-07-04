07:41
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство Гандзюк: Суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати стеження за ним

      192 Читать новость на русском
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / Фото з відкритих джерел

      Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ надати інформацію про результати негласних слідчих дій (НСРД) фігуранту справи про вбивство Катерини Гандзюк, главі Херсонської облради Владиславу Мангеру.

      Адвокат Мангера Дмитро Ільченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що суд задовольнив скаргу і зобов’язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД щодо нього.

      Читайте також: Батько Катерини Гандзюк виграв суд проти Киви: одіозного політика звинуватили в наклепі

      Мова йде про прослуховування, зовнішнє спостереження – такі речі. Тобто, протягом 3 днів з дня набрання ухвали суду чинності (рішення набирає чинності через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію,
      – зазначив адвокат.

      Він зауважив, що ознайомлення з цими матеріалами надасть захисту можливість чітко зрозуміти, на чому ґрунтується підозра. На думку сторони захисту, матеріали справи не містять доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк.

      Ільченко наголосив, що якщо в негласних розшукових діях нічого немає, то це буде означати, що немає ніяких доказів, і тоді буде підстава подавати клопотання про закриття справи в частині, що стосується Мангера.

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк?

      31 липня виповниться рік з моменту жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. Херсонську активістку та працівницю міськради облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу тепер розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Читайте також: Хто такий Владислав Мангер і чому його підозрюють в організації вбивства Гандзюк

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс рішення щодо фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк. Так, координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

      ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ ЩОДО ФІГУРАНТА СПРАВИ ГАНДЗЮК МАНГЕРА: ХРОНІКА ПОДІЙ

      blog_ava
      Прогноз погоди на 4 липня: спека залишає Україну, а дощі повертаються
      сьогодні
      987
      Теги: Новини України СБУ Новини політики Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зачем Трампу военный парад
      3 липня , 23:00 Зачем Трампу военный парад
      Іван Яковина 656
      Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та скасування реєстрації Шарія та Клюєва
      3 липня , 22:09 Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та скасування реєстрації Шарія та Клюєва
      2056
      Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      3 липня , 22:01 Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      Ольга Черненко 762
      Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      3 липня , 20:01 Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      Ірина Поліщук 1098
      Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      3 липня , 19:01 Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      Яніна Ткачук 1930
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук