Вбивство Гандзюк: Суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати стеження за ним

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ надати інформацію про результати негласних слідчих дій (НСРД) фігуранту справи про вбивство Катерини Гандзюк, главі Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що суд задовольнив скаргу і зобов’язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД щодо нього.

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Мова йде про прослуховування, зовнішнє спостереження – такі речі. Тобто, протягом 3 днів з дня набрання ухвали суду чинності (рішення набирає чинності через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію,

– зазначив адвокат.

Він зауважив, що ознайомлення з цими матеріалами надасть захисту можливість чітко зрозуміти, на чому ґрунтується підозра. На думку сторони захисту, матеріали справи не містять доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк.

Ільченко наголосив, що якщо в негласних розшукових діях нічого немає, то це буде означати, що немає ніяких доказів, і тоді буде підстава подавати клопотання про закриття справи в частині, що стосується Мангера.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк?

31 липня виповниться рік з моменту жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. Херсонську активістку та працівницю міськради облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу тепер розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

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Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс рішення щодо фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк . Так, координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

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