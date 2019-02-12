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      Справа про вбивство Гандзюк: шість адвокатів домоглися перенесення суду над Мангером

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      Імена організаторів убивства Катерини Гандзюк обіцяв назвати голова Херсонської облради Владислав Мангер. Йому самому 11 лютого вручили підозру як можливому замовнику вбивства херсонської активістки. І йому ж суд мав обрати запобіжний захід. Що насправді відбулося у Шевченківському суді – зафіксували журналісти 24 каналу.

      Шість адвокатів і тітушки.

      Мангера на засідання суду супроводжували аж шість адвокатів. А також група підтримки – такі собі "активісти", люди спортивної статури, за виглядом більше схожі на тітушок. Ще десь із два десятки людей з плакатами на підтримку Мангера пікетували Шевченківський суд. Але чому саме підтримують херсонського чиновника – розказати не хотіли.

      Читайте також: Мангер не міг спуститися з Марса, – Найєм про новий виток у справі Гандзюк

      Не винен, але знає, хто винен.

      Голову Херсонської облради Владислава Мангера слідство вважає замовником і співорганізатором вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Саме він, мовляв, дав гроші на розправу. Мангер свою вину заперечив і обіцяв назвати прізвища нібито справжніх замовників вбивства. Прокуратура просила арешт без права внести заставу.

      Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Затягування суду.

      Адвокати Мангера двічі просили суд перенести обрання запобіжного заходу. Вперше, мовляв, через те, що не встигли ознайомитись з матеріалами справи. Суддя оголосив перерву. А вдруге суд перенесли через те, що адвокати вимагали долучити до справи відео допиту інших підозрюваних – Павловського і Торбіна. Саме вони вказали на Мангера як замовника. І суд цю вимогу задовольнив: обиратимуть запобіжний захід наступного дня – 13 лютого.

      Чому тільки Мангер?

      Під слідство потрапив лише член "Батьківщини" Владислав Мангер. Хоч на лаві підсудних, на думку активістів, мають бути ще дві особи – представники "Блоку Петра Порошенка". Зокрема, Євген Рищук. Щоправда, він вчора, 11 лютого, побував на допиті у СБУ у справі підпалів і вирубки Херсонського лісу. Слідство вважає, що Катерину вбили саме тому, що вона публічно говорила про ці схеми. А от вини очільника ОДА Андрія Гордєєва у ГПУ взагалі не бачать.

      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні – читайте у матеріалі 24 каналу

      Чому Мангера вважають причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

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      Автор: Анна Калюжна, Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Кримінальні новини Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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