Справа про вбивство Гандзюк: шість адвокатів домоглися перенесення суду над Мангером
Імена організаторів убивства Катерини Гандзюк обіцяв назвати голова Херсонської облради Владислав Мангер. Йому самому 11 лютого вручили підозру як можливому замовнику вбивства херсонської активістки. І йому ж суд мав обрати запобіжний захід. Що насправді відбулося у Шевченківському суді – зафіксували журналісти 24 каналу.
Шість адвокатів і тітушки.
Мангера на засідання суду супроводжували аж шість адвокатів. А також група підтримки – такі собі "активісти", люди спортивної статури, за виглядом більше схожі на тітушок. Ще десь із два десятки людей з плакатами на підтримку Мангера пікетували Шевченківський суд. Але чому саме підтримують херсонського чиновника – розказати не хотіли.
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Не винен, але знає, хто винен.
Голову Херсонської облради Владислава Мангера слідство вважає замовником і співорганізатором вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Саме він, мовляв, дав гроші на розправу. Мангер свою вину заперечив і обіцяв назвати прізвища нібито справжніх замовників вбивства. Прокуратура просила арешт без права внести заставу.
Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.
Затягування суду.
Адвокати Мангера двічі просили суд перенести обрання запобіжного заходу. Вперше, мовляв, через те, що не встигли ознайомитись з матеріалами справи. Суддя оголосив перерву. А вдруге суд перенесли через те, що адвокати вимагали долучити до справи відео допиту інших підозрюваних – Павловського і Торбіна. Саме вони вказали на Мангера як замовника. І суд цю вимогу задовольнив: обиратимуть запобіжний захід наступного дня – 13 лютого.
Чому тільки Мангер?
Під слідство потрапив лише член "Батьківщини" Владислав Мангер. Хоч на лаві підсудних, на думку активістів, мають бути ще дві особи – представники "Блоку Петра Порошенка". Зокрема, Євген Рищук. Щоправда, він вчора, 11 лютого, побував на допиті у СБУ у справі підпалів і вирубки Херсонського лісу. Слідство вважає, що Катерину вбили саме тому, що вона публічно говорила про ці схеми. А от вини очільника ОДА Андрія Гордєєва у ГПУ взагалі не бачать.
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Чому Мангера вважають причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.