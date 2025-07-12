На встрече с Зеленским Путин также много врал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документальный фильм российской службы BBC "Зеленский. Его история".

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Как Зеленский описывает Путина?

Зеленского спросили, что он думает о Путине с точки зрения психологии. Президент Украины вспомнил, что в свое время имел с российским лидером долгий разговор.

У меня была встреча с ним. Длинная встреча. В декабре 2019 года во Франции. Но дело не в том. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как... Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа,

– считает Зеленский.

Он также вспомнил, что Путин очень много врал во время их разговора.

Зеленский отметил, что работа президентом – это часть его жизни. Он хочет мира в Украине и уважения к себе после войны. В то же время для Путина, по мнению Зеленского, война это и есть жизнь.