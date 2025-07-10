Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского с представителями украинских и иностранных медиа в Риме 10 июля.

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Санкции остановят возможности России финансировать войну

Владимир Зеленский рассказал, что на сегодня один российский солдат получает от 6 до 8 тысяч долларов. Речь идет о расходах из всех бюджетов – локальных, государственных и тому подобное.

"Представьте себе сколько платит Россия за эту войну", – отметил украинский президент.

Он добавил, что Путин хочет создать армию численностью 1,5 миллиона – сейчас уже есть 1,2 миллиона.

Что может остановить эти деньги? Как он будет платить в таких объемах? Мы считаем, что он (Путин – 24 Канал) может потратить в следующем году 300 миллиардов на войну,

– сказал президент Украины.

Он отметил, что санкции остановят возможности России так финансировать армию и войну, ведь будет дефицит в таких больших бюджетах.

К слову, Зеленский также рассказал, что разведки Украины и партнеров имеют данные о том, что Путин собирается и в дальнейшем затягивать войну.